«Это навязывание!»: Флористы назвали идею типовых букетов к 1 сентября неудачной
Импортные цветы к первому сентября подорожают минимум на 20% из-за повышения пошлины, при этом отечественные будут стоить не меньше, заявила НСН Валентина Сафронова.
Инициатива продавать типовые букеты по единой цене к первому сентября вряд ли будет успешной, так как это навязывание, и многие в этот день хотят по-особенному выразить свое отношение к учителю и празднику. Об этом НСН заявила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
Ко Дню знаний в России предложили продавать типовые букеты по фиксированной цене. С такой идеей выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, сообщило RT. По его словам, высокий спрос на цветы в День знаний провоцирует завышение их стоимости, создание искусственного ажиотажа. Сафронова отметила, что такая инициатива – сомнительна, так как кто-то вообще не захочет покупать букет, а также сложно установить приемлемую цену для всех.
«Конечно, это можно сделать, но вопрос, какая устроит цена. В административном порядке заставить людей покупать букеты никогда не получится. Кто-то будет считать нужным вообще не покупать букет. Потому что у нас же была инициатива собрать деньги и купить что-то полезное для школы вместо того, чтобы тратить огромные суммы на букеты. Инициатива существует, но сказать, что она стала массовой и все приняли ее - нельзя. Все равно люди хотят как-то обозначить свое отношение к учителям и вообще к этому событию, особенно первоклассники хотят какой-то торжественности, а без цветов это сделать достаточно сложно. Что касается такой всероссийской инициативы, я считаю, это должны решать на местах, руководители, связанные с просвещением, министерства. Но это все равно будет навязано. Мне кажется, это популистская история», - пояснила она.
По ее словам, подорожание цветов стоит ожидать минимум на 20%, а отечественные цветы по цене не будут уступать импортным.
«Мы уже говорили, что в РФ повысили таможенные пошлины на цветы, причем на 20%, поэтому я не думаю, что подорожание будет меньше 20%. Потому что наши отечественные цветы, которые постараются вырастить к первому сентября, все равно не будут сильно отличаться по цене от импортных цветов. Потому что наши производители находятся в сложном положении в плане посадочного материала и логистических расходов. Средний букет будет стоить от тысячи рублей», - рассказала Сафронова.
Ранее Сафронова в беседе с НСН назвала повышение таможенной пошлины на цветы неразумной мерой, так как россиянам нужен хороший ассортимент цветов в разное время года и по приемлемой цене. РБК сообщал, что правительство России на период до конца года поднимет таможенные пошлины на алкогольную и цветочную продукцию из недружественных стран. Так, ставка ввозной пошлины на срезанные цветы увеличивается до 20% от таможенной стоимости товара, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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