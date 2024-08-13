«Это навязывание!»: Флористы назвали идею типовых букетов к 1 сентября неудачной

Ко Дню знаний в России предложили продавать типовые букеты по фиксированной цене. С такой идеей выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, сообщило RT. По его словам, высокий спрос на цветы в День знаний провоцирует завышение их стоимости, создание искусственного ажиотажа. Сафронова отметила, что такая инициатива – сомнительна, так как кто-то вообще не захочет покупать букет, а также сложно установить приемлемую цену для всех.

«Конечно, это можно сделать, но вопрос, какая устроит цена. В административном порядке заставить людей покупать букеты никогда не получится. Кто-то будет считать нужным вообще не покупать букет. Потому что у нас же была инициатива собрать деньги и купить что-то полезное для школы вместо того, чтобы тратить огромные суммы на букеты. Инициатива существует, но сказать, что она стала массовой и все приняли ее - нельзя. Все равно люди хотят как-то обозначить свое отношение к учителям и вообще к этому событию, особенно первоклассники хотят какой-то торжественности, а без цветов это сделать достаточно сложно. Что касается такой всероссийской инициативы, я считаю, это должны решать на местах, руководители, связанные с просвещением, министерства. Но это все равно будет навязано. Мне кажется, это популистская история», - пояснила она.

По ее словам, подорожание цветов стоит ожидать минимум на 20%, а отечественные цветы по цене не будут уступать импортным.