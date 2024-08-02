«Обижают людей!»: Флористы назвали «нерациональным» новое повышение пошлины на цветы
Отечественный цветок сейчас стоит фактически столько же, сколько импортный, им не получится компенсировать российский рынок, заявила НСН флорист Валентина Сафронова.
Повышение таможенной пошлины на цветы – неразумная мера, так как россиянам нужен хороший ассортимент цветов в разное время года и по приемлемой цене, а компенсировать ценовой скачок за счет наличия отечественных цветов не получится. Об этом НСН заявила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
Правительство России на период до конца года поднимет таможенные пошлины на алкогольную и цветочную продукцию из недружественных стран, сообщил РБК. Так, ставка ввозной пошлины на срезанные цветы увеличивается до 20% от таможенной стоимости товара. Минфин РФ объяснил, что это ответная мера на действия недружественных стран.
«Когда в Минсельхозе эта тема понималась, то я была категорически против. Потому что мы все эти годы уже привыкли к тому, что у нас хороший, большой ассортимент цветов, причем всесезонный. Потому что период цветения тепличных растений имеет такое волнообразное течение. За счет того, что мы долгие годы работали с Амстердамом, таких волнообразных скачков не было заметно, потому что это все покрывалось импортными цветами. В период праздников и ажиотажного спроса наши производители не в состоянии обеспечить достаточное количество цветов. Даже несмотря на хорошее развитие Краснодарского края, где выращивается богатый ассортимент. Дальний Восток еще может компенсировать эти перепады спроса за счет Китая, который туда поставляет цветы. Но что касается европейской части, тут все намного сложнее. Я считаю, что надо более рационально подходить к этому вопросу. Говорить, что мы не будем ничего брать из недружественных стран – так нельзя. Надо понимать, что людям необходимы цветы в разное время года», - пояснила она.
По ее словам, в связи с таким решением цветок станет неприемлемо дорогим, а снизить цену за счет отечественных цветов не получится.
«Тем более, покупка импортных цветов происходит в валюте, а у нас валюта и так достаточно дорогая, плюс логистика, это все складывается в стоимость цветка. Поэтому увеличивать таможенную пошлину еще – это просто обижать наших людей. Снизить цену за счет наших производителей не получится, потому что цены на топливо, электроэнергию растут, что тоже закладывается в стоимость цветов. Фактически стоимость наших отечественных цветов мало чем отличается от импортных. Если роза стоит 100 рублей, плюс еще 20% таможенной пошлины – уже 120 рублей, тогда в конечном итоге она будет стоить и 250 и 300 рублей за штуку. Какой человек это потянет?», - возмутилась Сафронова.
Поднятие таможенных пошлин на ввоз товаров из недружественных стран также коснулся и алкоголя. Так, ставка ввозной пошлины на крепкий (свыше 9%) алкоголь увеличивается до 20% от таможенной стоимости. Речь идет о спиртовых настойках, виски, роме, джине, ликерах и прочих спиртовых напитках, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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