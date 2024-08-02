«Обижают людей!»: Флористы назвали «нерациональным» новое повышение пошлины на цветы

«Когда в Минсельхозе эта тема понималась, то я была категорически против. Потому что мы все эти годы уже привыкли к тому, что у нас хороший, большой ассортимент цветов, причем всесезонный. Потому что период цветения тепличных растений имеет такое волнообразное течение. За счет того, что мы долгие годы работали с Амстердамом, таких волнообразных скачков не было заметно, потому что это все покрывалось импортными цветами. В период праздников и ажиотажного спроса наши производители не в состоянии обеспечить достаточное количество цветов. Даже несмотря на хорошее развитие Краснодарского края, где выращивается богатый ассортимент. Дальний Восток еще может компенсировать эти перепады спроса за счет Китая, который туда поставляет цветы. Но что касается европейской части, тут все намного сложнее. Я считаю, что надо более рационально подходить к этому вопросу. Говорить, что мы не будем ничего брать из недружественных стран – так нельзя. Надо понимать, что людям необходимы цветы в разное время года», - пояснила она.

По ее словам, в связи с таким решением цветок станет неприемлемо дорогим, а снизить цену за счет отечественных цветов не получится.