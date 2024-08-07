«Карандаш за 10 рублей»: Идея Останиной о ценах на школьные товары удивила рынок
В магазинах есть канцтовары, пеналы и рюкзаки разных ценовых категорий, сказал в эфире НСН Алексей Кременсков, указав на «истерию» перед 1 сентября.
В России нет необходимости ограничивать цены на школьные товары, заявил в интервью НСН председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Алексей Кременсков.
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина ранее предложила установить максимально допустимый уровень цен на школьные товары. Соответствующее обращение парламентарий направила премьер-министру РФ.
«Я не считаю, что есть потребность в ограничениях. На рынке есть разные категории товаров – и дорогие, и бюджетные, выбор всегда есть, и нет чего-то недоступного. Непонятно, как можно ограничить цены на товары, соблюдая при этом интересы и родителей, и учеников, и школы. Это похоже на "предшкольную истерию"», - сказал Кременсков.
По его словам, на рынке есть и очень дешевые школьные товары, при этом они тоже могут быть качественными
«Школьные товары поставляют нам Китай, остатки Европы, Россия тоже производит достаточно неплохие канцтовары. Сильно дорогие товары и хорошие – это не синонимы. Я порой пользуюсь дешевыми и бюджетными канцтоварами, и они довольно неплохие по качеству. У меня дети тоже ходят в школу: есть и рюкзаки, и пеналы, канцотовары, бумага, ручки, карандаши разного ценового диапазона. В магазинах есть даже карандаши по 10 рублей, как их еще ограничить? Я не понимаю, как он может столько стоить, из чего он сделан, но он пишет», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что школьный набор в этом году обойдется родителям в среднем в 14,6 тысячи рублей. В него входят школьная форма, рюкзак, спортивная и обычная обувь, форма для физкультуры и канцтовары.
Председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что родителям негде экономить на школьном наборе, поэтому они, скорее, откажутся от кружков, в результате чего дети будут «курить в подворотне».
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