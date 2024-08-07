«Карандаш за 10 рублей»: Идея Останиной о ценах на школьные товары удивила рынок

Ранее сообщалось, что школьный набор в этом году обойдется родителям в среднем в 14,6 тысячи рублей. В него входят школьная форма, рюкзак, спортивная и обычная обувь, форма для физкультуры и канцтовары.

Председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что родителям негде экономить на школьном наборе, поэтому они, скорее, откажутся от кружков, в результате чего дети будут «курить в подворотне».

