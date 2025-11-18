Женщины являются реформаторами, а мужчины могут меняться ради них, но важен индивидуальный подход, иначе отношения закончатся, рассказала семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН.



Желание «чуть подправить» мужчину возникает почти у всех россиянок (81%), однако 37% из них уверены, что делают это из любви и стремления расти вместе, показало исследование сервиса знакомств Mamba. Панфилова объяснила это женской сущностью.