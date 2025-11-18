«Это ловушка»: Женщин призвали не пытаться резко изменить своих партнеров

Мужчины готовы от чего-то отказываться ради своих половинок, но это нельзя навязывать, заявила НСН Наталья Панфилова.

Женщины являются реформаторами, а мужчины могут меняться ради них, но важен индивидуальный подход, иначе отношения закончатся, рассказала семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН.

Желание «чуть подправить» мужчину возникает почти у всех россиянок (81%), однако 37% из них уверены, что делают это из любви и стремления расти вместе, показало исследование сервиса знакомств Mamba. Панфилова объяснила это женской сущностью.

Психолог согласилась с РПЦ, что мужчина может спиться из-за отсутствия женской поддержки
«Это такая ловушка, потому что мужчина выбирает спутницу жизни и хочет, чтобы она никогда не менялась: не худела, не поправлялась, оставалась такой, какой он ее встретил. Тогда будет ему счастье. А женщина по своей натуре — реформатор. Она часто рассуждает, что партнер может быть не идеальный, а она как в песне “его слепит из того, что было” и подправит. У целого поколения женщин почему-то есть иллюзия, что можно таким образом добиться хорошего результата. А мужчины не куклы, чтобы их переодевать. Поэтому большинство, когда слышат разговоры на эту тему, начинают раздражаться», — подчеркнула она.

Панфилова указала, что изменить свое поведение может кто угодно.

Депутат Буцкая объяснила желание женщин самим звать мужчин в брак
«По-человечески тут нужен индивидуальный подход: если пара хочет отношений, и они важны друг другу, то готовы меняться оба. Но еще важно и то, с какой скоростью они могут это сделать. Тут вопрос цены перемен. Если женщина требует что-то невообразимое от мужчины, а он посчитает, что это сложно и нереально, то будет сопротивляться, даже если любит. Возникает логичный вопрос: если она уже сейчас ставит такие условия, то что будет дальше? В таком случае произойдет разрыв. Но если это посильная мелочь, то почему бы и нет?» — отметила она.

Ранее Панфилова напомнила в эфире НСН, почему женщина не должна зарабатывать больше мужчины.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Jorg Lange / DPA
ТЕГИ:ПсихологияМужчиныСемья

Горячие новости

Все новости

партнеры