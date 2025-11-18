«Это ловушка»: Женщин призвали не пытаться резко изменить своих партнеров
Мужчины готовы от чего-то отказываться ради своих половинок, но это нельзя навязывать, заявила НСН Наталья Панфилова.
Женщины являются реформаторами, а мужчины могут меняться ради них, но важен индивидуальный подход, иначе отношения закончатся, рассказала семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН.
Желание «чуть подправить» мужчину возникает почти у всех россиянок (81%), однако 37% из них уверены, что делают это из любви и стремления расти вместе, показало исследование сервиса знакомств Mamba. Панфилова объяснила это женской сущностью.
«Это такая ловушка, потому что мужчина выбирает спутницу жизни и хочет, чтобы она никогда не менялась: не худела, не поправлялась, оставалась такой, какой он ее встретил. Тогда будет ему счастье. А женщина по своей натуре — реформатор. Она часто рассуждает, что партнер может быть не идеальный, а она как в песне “его слепит из того, что было” и подправит. У целого поколения женщин почему-то есть иллюзия, что можно таким образом добиться хорошего результата. А мужчины не куклы, чтобы их переодевать. Поэтому большинство, когда слышат разговоры на эту тему, начинают раздражаться», — подчеркнула она.
Панфилова указала, что изменить свое поведение может кто угодно.
«По-человечески тут нужен индивидуальный подход: если пара хочет отношений, и они важны друг другу, то готовы меняться оба. Но еще важно и то, с какой скоростью они могут это сделать. Тут вопрос цены перемен. Если женщина требует что-то невообразимое от мужчины, а он посчитает, что это сложно и нереально, то будет сопротивляться, даже если любит. Возникает логичный вопрос: если она уже сейчас ставит такие условия, то что будет дальше? В таком случае произойдет разрыв. Но если это посильная мелочь, то почему бы и нет?» — отметила она.
Ранее Панфилова напомнила в эфире НСН, почему женщина не должна зарабатывать больше мужчины.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru