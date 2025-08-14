«Для того чтобы спиться, есть много причин. Надо начать в первую очередь с предрасположенности. Допустим, пьянство было в семье этого мужчины нормой. Соответственно, во взрослом возрасте, не важно, какой стресс, он может удариться в пьянство, потому что это способ снятия напряжения. Есть еще комплексы, которые были приобретены в течение жизни. Когда мужчина с определенными чертами характера использует алкоголь для того, чтобы отключить дурные мысли, то женщина может стать стимулятором, если она не может его поддержать, как-то стабилизировать. Потому что за эмоциональный фон в семье отвечает женщина, мужчина отвечает за безопасность. А если у этого мужчины нет никакого другого способа снятия напряжения, и в семье ему тоже никто не пытается оказать поддержку, то он может очень быстро спиться. Генетическая предрасположенность, как правило, проявляется довольно рано, а вот если вдруг мужчина в середине жизни начал выпивать, то, соответственно, в семье он не получает должной поддержки», - рассказала она.

