Психолог согласилась с РПЦ, что мужчина может спиться из-за отсутствия женской поддержки
Если женщина не может стабилизировать эмоциональный фон в семье, поддержать мужчину и успокоить, то он может начать снимать стресс алкоголем, заявила НСН Наталья Панфилова.
Если не брать генетическую предрасположенность, мужчина может начать пить в середине жизни из-за трудностей, если не получает должной поддержки в семье. Об этом НСН рассказала семейный психолог Наталья Панфилова.
Ранее председатель отдела по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью Московской митрополии Валерий Сосковец заявил, что мужчины спиваются из-за женщин. Причина, по его мнению, в том, что женщина отбирает Богом данную мужчине роль главы семьи. Панфилова отметила, что причин у алкоголизма может быть много, но атмосфера в семье тоже может стать катализатором.
«Для того чтобы спиться, есть много причин. Надо начать в первую очередь с предрасположенности. Допустим, пьянство было в семье этого мужчины нормой. Соответственно, во взрослом возрасте, не важно, какой стресс, он может удариться в пьянство, потому что это способ снятия напряжения. Есть еще комплексы, которые были приобретены в течение жизни. Когда мужчина с определенными чертами характера использует алкоголь для того, чтобы отключить дурные мысли, то женщина может стать стимулятором, если она не может его поддержать, как-то стабилизировать. Потому что за эмоциональный фон в семье отвечает женщина, мужчина отвечает за безопасность. А если у этого мужчины нет никакого другого способа снятия напряжения, и в семье ему тоже никто не пытается оказать поддержку, то он может очень быстро спиться. Генетическая предрасположенность, как правило, проявляется довольно рано, а вот если вдруг мужчина в середине жизни начал выпивать, то, соответственно, в семье он не получает должной поддержки», - рассказала она.
Ранее Панфилова заявила НСН, что мужчинам хочется завоевывать женщин и зарабатывать больше них, в ином случае супругам нужно договариваться о ролях в семье, а не тыкать в нос деньгами.
