«Все эти вещи нужно обсуждать заранее, договариваться. У нас эти вопросы даже на уровне культуры не очень отрегулированы. Не все пары даже могут честно об этом сказать своим друзьям, как у них все устроено. Бывает так, что сначала супруги делят расходы, а потом родился ребенок и приходится заново перестраивать все. Мужчина может быть готов платить за все, но психологически он еще не перестроился. Тогда возникают ссоры. Парам не хватает посмотреть правде в глаза. Надо заново договариваться, а не замалчивать проблему. Все скатывается к тому, что люди врут друг другу по поводу денег. Это самое плохое. Например, муж дает жене деньги на что-то домой, а она покупает что-то для себя. Будет скандал», - рассказала она.

Психолог предупредила, что мужчины всегда будут подсознательно обижаться, если женщина будет зарабатывать больше.

«Разговоры по поводу того, может ли женщина в паре зарабатывать больше, ведутся давно. Иногда это даже нравится мужчинам, они этим гордятся. Но это всегда палка о двух концах. В каком-то смысле это все-таки противоестественно. Не каждый мужчина готов долго гордиться, что жена больше зарабатывает. В любой момент мужчина может начать завидовать, выкатывать ей какие-то условия из-за обиды, требовать что-то. Он может начать контролировать финансы, что для женщины будет шоком. Мужчине все-таки свойственно пытаться выхватить власть», - пояснила она.

Исследователи факультета экономических наук ВШЭ оценили факторы, влияющие на прочность брака, результаты их исследований опубликованы в журнале «Прикладная эконометрика». Выяснилось, что главным гарантом стабильности является наличие детей, а в семьях без детей важную роль играет разница в доходах супругов: чем она больше, тем крепче союз, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

