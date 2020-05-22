«Это безумие»: Чередование карантинов в России сочли невозможным

По мнению экспертов, для оптимизации этого процесса властям следует продолжать расширять мощности медучреждений и после карантина, постараться сделать карантин коротким (менее 25% совокупного периода пандемии) и предсказуемым, а также наращивать меры поддержки экономики.

Сценарий с чередованием карантина и послаблений учёные называют наиболее эффективным с точки зрения поддержки экономики и снижения нагрузки на систему здравоохранения до приемлемого уровня. В публикации European Journal of Epidemiology говорилось, что было бы оптимальным чередовать 50-дневные отрезки карантина с 30-дневными отрезками послаблений на протяжении 18 месяцев. При этом подчёркивалось, что ограничения должны быть максимально жёсткими (строгое социальное дистанцирование), а послабления — осторожными (с изоляцией заболевших и отслеживанием их контактов, широким тестированием).

Однако в России такое чередование вряд ли возможно, считают собеседники НСН.

«Предлагаемую модель реально опробовать только в какой-то очень маленькой стране, где очень дисциплинированное, послушное население. Эстония, например. А в такой стране, как Россия, я вообще не допускаю такой возможности. В Китае такое возможно. Но мы не Китай», - сказал главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов.

А экономист Денис Ракша в эфире НСН и вовсе назвал подобную модель «безумием».

«Дело даже не в экономике, а в организации и психологии. Чтобы люди послушно выполняли какие-то требования (например, сидеть дома), их нужно либо очень сильно напугать, либо они изначально должны быть очень дисциплинированные, как шведы. Один или два раза напугать людей можно, но пугать их каждый месяц или через месяц нереально. С дисциплиной, как вы понимаете, у нас не очень хорошо, не как у шведов», - отметил он.

В России разработана схема поэтапного ослабления режима самоизоляции. Переходить к смягчению карантинных мер регионы будут при достижении необходимых показателей: когда количество свободных коек в регионе станет более 50%, коэффициент распространения инфекции ниже 1, а количество тестов — не меньше 70 на 100 тысяч человек. Многие регионы уже начали постепенно снимать ограничения. В Москве до конца месяца сохраняется строгий карантин: по-прежнему закрыты парки, жителям не разрешены даже прогулки и спорт. При этом на следующей неделе возобновиться работа каршеринга и заработают МФЦ.

