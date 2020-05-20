Вирусолог усомнился в возможности чередовать карантин с послаблениями

«Все понимают, что человечество впервые имеет дело с такой проблемой как коронавирус. Раньше ничего подобного не было. Задача – не останавливать производство и при этом остановить заражение. Поэтому вместо всех математических моделей более интересно, что будет в Белоруссии. Вот это эксперимент, когда ни границы не закрывали, ни строгой самоизоляции не было, производство не останавливали. Модель – это хорошо, но это гипотеза. Теоретически такое чередование могло бы помочь, но практически, как это можно сделать, мне непонятно», - сказал эксперт.

Он указал, что сейчас отработаны несколько форматов борьбы с пандемией. «Один путь испытан – объявить карантин, остановить всю промышленность и спасать людей. Второй путь – ничего не делать, идти на большие жертвы – сейчас обсуждается. Сейчас начались постепенные послабления и запуск экономики. Посмотрим, что произойдет в ближайший месяц, как это пойдет. А предлагаемую модель реально опробовать только в какой-то очень маленькой стране, где очень дисциплинированное, послушное население. Эстония, например. А в такой стране, как Россия, я вообще не допускаю такой возможности. В Китае такое возможно. Но мы не Китай», - заключил ученый.

Ранее Феликс Ершов в эфире НСН назвал компании, которые в приоритетном порядке занимаются разработкой российской вакцины от коронавируса.

