Вирусолог усомнился в возможности чередовать карантин с послаблениями

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в эфире НСН усомнился в практической применимости предложенной зарубежными учеными модели борьбы с пандемией коронавируса.



Международная группа ученых предложила новую, компромиссную стратегию борьбы с распространением COVID-19, которая помогает снизить ущерб экономике и препятствовать пандемии. Она заключается в чередовании карантина и периода его смягчения в течение полутора лет. Статья исследователей опубликована в European Journal of Epidemiology, сообщает «Лента.ру».

Авторы статьи отмечают, что долговременные карантинные меры помогают снизить нагрузку на системы здравоохранения и в то же время имеют неблагоприятные последствия для экономики. Но смягчение или полная отмена режима самоизоляции и карантина усиливает риск дальнейшего распространения заболевания. По мнению ученых, лучшей альтернативой может служить чередование строгого социального дистанцирования и частичного снятия ограничений.

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН усомнился в практической применимости этой модели.

Экономист назвал безумием чередование карантина и послаблений из-за COVID-19

«Все понимают, что человечество впервые имеет дело с такой проблемой как коронавирус. Раньше ничего подобного не было. Задача – не останавливать производство и при этом остановить заражение. Поэтому вместо всех математических моделей более интересно, что будет в Белоруссии. Вот это эксперимент, когда ни границы не закрывали, ни строгой самоизоляции не было, производство не останавливали. Модель – это хорошо, но это гипотеза. Теоретически такое чередование могло бы помочь, но практически, как это можно сделать, мне непонятно», - сказал эксперт.

Он указал, что сейчас отработаны несколько форматов борьбы с пандемией. «Один путь испытан – объявить карантин, остановить всю промышленность и спасать людей. Второй путь – ничего не делать, идти на большие жертвы – сейчас обсуждается. Сейчас начались постепенные послабления и запуск экономики. Посмотрим, что произойдет в ближайший месяц, как это пойдет. А предлагаемую модель реально опробовать только в какой-то очень маленькой стране, где очень дисциплинированное, послушное население. Эстония, например. А в такой стране, как Россия, я вообще не допускаю такой возможности. В Китае такое возможно. Но мы не Китай», - заключил ученый.

Ранее Феликс Ершов в эфире НСН назвал компании, которые в приоритетном порядке занимаются разработкой российской вакцины от коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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