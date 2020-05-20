Экономист назвал безумием чередование карантина и послаблений из-за COVID-19

Экономист Денис Ракша в эфире НСН назвал такой подход нецелесообразным, в том числе и для России.

«Если речь идёт о том, что месяц сидим дома, потом месяц работаем — то это безумие. Никакое правительство на это не пойдёт. Все понимают, что может быть вторая или третья волна, и если она будет, то применят какие-то карантинные меры. Но в плановом порядке никто этим заниматься не будет.

Дело даже не в экономике, а в организации и психологии. Чтобы люди послушно выполняли какие-то требования (например, сидеть дома), их нужно либо очень сильно напугать, либо они изначально должны быть очень дисциплинированные, как шведы.