Экономист назвал безумием чередование карантина и послаблений из-за COVID-19
Попытка заставить людей жить по такому графику нивелирует возможный экономический эффект этого метода борьбы с коронавирусом, заявил в эфире НСН экономист Денис Ракша.
Международная группа учёных объявила, что нашла эффективный подход к борьбе с распространением коронавируса COVID-19, который бы позволил снизить ущерб для экономики. По их мнению, чередование 50-дневных периодов жёстких ограничений (строгое социальное дистанцирование) с 30-дневными отрезками послаблений на протяжении 18 месяцев могут снизить число «тяжёлых» больных до приемлемого уровня, при этом давая экономике «глоток воздуха», приводятся выводы исследователей в публикации European Journal of Epidemiology.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН назвал такой подход нецелесообразным, в том числе и для России.
«Если речь идёт о том, что месяц сидим дома, потом месяц работаем — то это безумие. Никакое правительство на это не пойдёт. Все понимают, что может быть вторая или третья волна, и если она будет, то применят какие-то карантинные меры. Но в плановом порядке никто этим заниматься не будет.
Дело даже не в экономике, а в организации и психологии. Чтобы люди послушно выполняли какие-то требования (например, сидеть дома), их нужно либо очень сильно напугать, либо они изначально должны быть очень дисциплинированные, как шведы.
Один или два раза напугать людей можно, но пугать их каждый месяц или через месяц нереально. С дисциплиной, как вы понимаете, у нас не очень хорошо, не как у шведов.
Для того, чтобы заставить людей жить по такому графику, нужно приложить неимоверные усилия, видимо, не сопоставимые с экономическим эффектом. Так что вряд ли кто-то это будет серьёзно обсуждать», - поделился своим мнением Ракша.
Авторы исследования пояснили, что их метод с чередованием жёсткого карантина и периодами его смягчения эффективен для стран с низким уровнем доходов. С одной стороны, метод позволяет снизить нагрузку на здравоохранения, с другой стороны, сокращает неблагоприятное влияние на экономику.
При этом необходимо именно строгое социальное дистанцирование: умеренный карантин не даст нужного результата, говорится в публикации. Под «смягчением» же подразумевается не полная свобода действий, а «относительно свободный» период с эффективным тестированием, изоляцией заболевших и отслеживанием их контактов, а также ограничениями для людей из групп риска.
В России разработана схема поэтапного ослабления режима самоизоляции. Переходить к смягчению карантинных мер можно, если количество свободных коек в регионе более 50%, коэффициент распространения инфекции ниже 1, а охват тестирования — 70 на 100 тысяч человек. Многие регионы уже начали постепенно снимать ограничения. В Москве до конца месяца сохраняется строгий карантин: по-прежнему закрыты парки, жителям не разрешены даже прогулки и спорт.
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