«Штрафуйте за воду и еду»: Автомобилисты удивились запрету курить за рулем

За запретом на курение за рулем должен последовать запрет на еду, воду и прием лекарств, что звучит странно и бессмысленно, заявил НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Водителей в России могут начать штрафовать на 1,5 тысячи рублей за курение обычных и электронных сигарет за рулем. Поправки в ПДД готовит Минтранс. С инициативой выступил национальный союз автомобилистов, сообщил НСН вице-президент союза Ян Хайцеэр. Сейчас за рулем запрещено разговаривать по телефону, держа его в руках, меры хотят распространить на все, что «занимает руки». Похмелкин признал, что курение может отвлекать, но инициативу не поддержал.