«Штрафуйте за воду и еду»: Автомобилисты удивились запрету курить за рулем
Если риски ДТП увеличиваются при курении, тогда надо запрещать все, что отвлекает от дороги, включая еду, воду и прием лекарств, заявил НСН Виктор Похмелкин.
За запретом на курение за рулем должен последовать запрет на еду, воду и прием лекарств, что звучит странно и бессмысленно, заявил НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Водителей в России могут начать штрафовать на 1,5 тысячи рублей за курение обычных и электронных сигарет за рулем. Поправки в ПДД готовит Минтранс. С инициативой выступил национальный союз автомобилистов, сообщил НСН вице-президент союза Ян Хайцеэр. Сейчас за рулем запрещено разговаривать по телефону, держа его в руках, меры хотят распространить на все, что «занимает руки». Похмелкин признал, что курение может отвлекать, но инициативу не поддержал.
«Конечно, любые посторонние действия, которые совершает водитель, отвлекают от дороги, курение тоже. Достал сигарету, поднес зажигалку, это все отвлекает. Но тогда этот перечень надо продолжить, почему только сигареты? А есть пирожок, а пить воду, принимать лекарства? Это все тоже отвлекает. Тогда надо запрещать под угрозой штрафа любые действия, отвлекающие от дороги», - отметил он.
По его словам, авторы инициативы по такой логике должны призвать запретить вообще все, а это сегодня не представляется возможным.
«Если риски ДТП увеличиваются при курении, тогда надо быть последовательными и запрещать все, что отвлекает от дороги. Я думаю, что на запрет всего авторы инициативы вряд ли пойдут. По телефону сегодня запрещено разговаривать. С другой стороны, разговор пассажира по телефону тоже отвлекает водителя, но все мы запретить не можем, в конце концов. Надо все-таки остановиться и понять, что не все решается запретами», - рассказал собеседник НСН.
Только серьезное повышение штрафа до 25 тысяч рублей сможет отучить российских водителей использовать мобильный телефон за рулем, заявил ранее руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль «Радиоточке НСН».
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