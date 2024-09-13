Минтранс предложил ставить на учет электросамокаты и электровелосипеды

Министерство предложило ввести реестровую модель учета СИМ с выдачей знаков для их идентификации «в целях возможности фиксации административных правонарушений в автоматическом режиме». Как ожидается, дорожное движение будут разрешать только СИМ из реестра.

Минтранс считает необходимым распространить эти меры на электровелосипеды и мопеды. В пояснительной записке к законопроекту указано, что транспортным средствам будут присваиваться учетный номер, учетный знак и метка для идентификации дистанционным способом.

Кроме того, предлагается определить право субъектов создавать региональную информационную систему СИМ «для создания механизмов цифрового контроля соблюдения ПДД пользователями». Перед началом движения пользователь будет через программное обеспечение на мобильном устройстве проходить авторизацию в системе с помощью учетной записи на портале госуслуг.

