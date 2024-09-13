Минтранс предложил ставить на учет электросамокаты и электровелосипеды
Минтранс предложил ставить на учет средства индивидуальной мобильности, в том числе электросамокаты. Ведомство разработало соответствующий проект федерального закона, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Министерство предложило ввести реестровую модель учета СИМ с выдачей знаков для их идентификации «в целях возможности фиксации административных правонарушений в автоматическом режиме». Как ожидается, дорожное движение будут разрешать только СИМ из реестра.
Минтранс считает необходимым распространить эти меры на электровелосипеды и мопеды. В пояснительной записке к законопроекту указано, что транспортным средствам будут присваиваться учетный номер, учетный знак и метка для идентификации дистанционным способом.
Кроме того, предлагается определить право субъектов создавать региональную информационную систему СИМ «для создания механизмов цифрового контроля соблюдения ПДД пользователями». Перед началом движения пользователь будет через программное обеспечение на мобильном устройстве проходить авторизацию в системе с помощью учетной записи на портале госуслуг.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минтранс предложил ставить на учет электросамокаты и электровелосипеды
- Маск: Starship сможет спасти жизнь от вымирания на Земле
- Истребители ВВС ФРГ подняли в небо над Балтикой из-за российских самолетов
- В Чехии зафиксировали вспышку птичьего гриппа
- Вучич: Сербия попросит миссию НАТО о введении войск в Косово
- Папа Римский: Трамп и Харрис «против жизни»
- В Госдепе заявили, что США не намерены направлять войска на Украину
- На Кубе пройдет Неделя мосфильмовского кино
- В FIDE отменили решение о лишении членства Федерации шахмат РФ
- Минфин США ввел санкции в отношении МИА «Россия сегодня» и Дмитрия Киселева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru