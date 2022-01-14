В РПЦ призвали проработать введение в школах уроков для профилактики абортов

Предложение общественных деятелей о введении в школах уроков о «ценности человеческой жизни до рождения» является правильным, но данная идея требует серьезной проработки. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

В РПЦ заявили о вреде абортов для женщин

«Нужно очень серьезно подумать о том, как верно подойти к теме, корректно подать ее подросткам», - сказал Лейгода.

По его словам, проблема абортов имеет много аспектов, поэтому подходы к ее решению также должны быть разными. Лейгода подчеркнул, что следует серьезно подумать, как корректно подать тему подросткам, чтобы не вызвать отторжения.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что не против абортов. Она поясняла, что существует огромное число случаев, когда женщина не может воспитать своего ребенка.

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ФОТО: flickr.com // Открытая школа права
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