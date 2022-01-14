В РПЦ призвали проработать введение в школах уроков для профилактики абортов

«Нужно очень серьезно подумать о том, как верно подойти к теме, корректно подать ее подросткам», - сказал Лейгода.

По его словам, проблема абортов имеет много аспектов, поэтому подходы к ее решению также должны быть разными. Лейгода подчеркнул, что следует серьезно подумать, как корректно подать тему подросткам, чтобы не вызвать отторжения.

Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что не против абортов. Она поясняла, что существует огромное число случаев, когда женщина не может воспитать своего ребенка.

