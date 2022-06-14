ЕСПЧ решил, что закон об иностранных агентах нарушает Европейскую конвенцию о правах человека

Глава международной группы «Агора» Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что суд в Страсбурге также признал необоснованным применение понятия «иностранный агент», а штрафы, назначаемые нарушителям закона об иноагентах, счел чрезмерными. Решение ЕСПЧ должно вступить в силу через три месяца.

В июне Госдума РФ приняла два законопроекта, в соответствии с которыми решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта, в России исполняться не будут.

Ранее юрист и судебный представитель Василий Воробьев рассказал, что статус иноагента могут снять, однако не исключены сложности с формулировкой «политическая деятельность», которую могут по-разному интерпретировать Роскомнадзор, суд и само Министерство юстиции.

