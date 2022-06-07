Обобщающий нормы об иностранных агентах законопроект приняли в первом чтении

Документ предполагает введение единого реестра иноагентов вместо существующих чётырех, а также уточняет понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель».

Согласно законопроекту, иноагентом могут быть признаны как российские, так и иностранные организации или физические лица. Основанием может стать политическая деятельность с поддержкой из-за рубежа или иностранным влиянием, а также сбор сведений, которые можно использовать против безопасности страны.

В случае принятия документа, иноагентам будет запрещено вести в России преподавательскую, просветительскую и воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для несовершеннолетних. Кроме того, предусматривается ограничение на инвестиции в стратегически важные компании.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский закон об иноагентах является очень лёгкой версией законодательства, которым свой суверенитет защищают другие государства.