В РФ прекратят исполнять постановления ЕСПЧ

Таким образом, в России не будут выполнять решения ЕСПЧ, которые подписаны после 15 марта 2022 года. Средства компенсаций по решениям ЕСПЧ Россия будет перечислять на счета в отечественных банках только в рублях. Генпрокуратура РФ сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ до 1 января 2023 года.

После того, как в России суды прекратят рассматривать постановления ЕСПЧ в качестве оснований для пересмотра решений, будет создан дополнительный компенсаторный механизм. Это позволит расширить основания для отмены вступивших в законную силу судебных решений и возобновлять производства по уголовному делу из-за новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Россия начала процесс выхода из Совета Европы 15 марта. Соответствующее решение принято РФ на основании статьи 7 устава, которая предусматривает, что любой член Совета Европы может выйти из его состава при наличии официального уведомления.

Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН отметил, что в 2022 году количество арестованных увеличится минимум на 10% из-за выхода России из Европейского суда по правам человека.

«У нас ежегодно количество тюремного населения падает в среднем на 300 тысяч в год. Количество преступлений тоже сокращается. Например, разбои в 2021 году упали на 21%, грабежи – на 16%, кражи транспортных средств – на 27%. Но ФСИН говорит, что до спецоперации количество находящихся в СИЗО с 2020 по 2021 год прибавилось на 4%. Это парадокс. Думаю, в этом году будет минимум плюс 10%, потому что у нас пропал инструмент Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), с решениями которого система вынуждена была решаться. Сейчас никаких сдерживающих механизмов нет вообще. Суд в ООН тоже не работает», -

