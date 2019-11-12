В НАК сочли логичным изъятие имущества у друзей коррупционеров
Эксперт Национального антикоррупционного комитета пояснил, что Конституционный суд лишь закрепил норму, давно прописанную в законодательстве.
Конституционный суд России узаконил изъятие имущества не только у чиновников и их родственников, а также их друзей или знакомых обвиняемых. «Ведомости» ссылаются на определение суда по жалобам экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, признанного виновным во взяточничестве в особо крупном размере, а также его родных и знакомых.
Теперь государства может изъять имущество, в случае если оно приобретено на доходы, законность которых никем не подтверждена. При этом собственники могут передать суду доказательства законности происхождения средств, на которые было куплено имущество.
Эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал в эфире НСН заявил, что ничего нового в этой норме нет, Конституционный суд лишь поставил точку.
«Напомню, что в Налоговом кодексе была ныне замороженная норма об отчете всех граждан России при совершении больших крупных покупок. Нужно было пояснить, откуда доход, который позволил что-то крупное приобрести, например авто или дом. Что касается нынешней нормы, то она тоже существовала, судебная практика отработана. Конституционный суд только подвел итоговую оценку. А в деле полковника Захарченко суд указал, что нет противоречий закону и нормам, которые позволяют изымать имущество, но только в результате определённых процедур»,- пояснил собеседник НСН.
А практике это означает, что если в ходе судебных процедур будет установлено, что имущество было передано лицами, виновными в совершении различных преступлений, и которые это имущество получили в результате этих преступлений, то это имущество может быть изъято из пользования. И это не противоречит основному закону, а также отвечает принципу борьбы с коррупционными преступлениями.
«Россия взяла курс на общемировые тренды борьбы с коррупцией, когда, как правило, имущество пытаются скрыть. Логично, что законодательство поставило точку в многочисленных коррупционных спорах», - резюмировал Виктор Цымбал.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с инициативой вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества за преступления, связанные с коррупцией. Свою идею глава СКР пояснил тем, что за восемь лет существования структуры в суд было направлено 80 тысяч уголовных дел о коррупции. Только за прошлый год у задержанных изъяли имущество и деньги почти на 2 млрд рублей.
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