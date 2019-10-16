Полковник ФСБ о Захарченко: Такие деньги на завтраках не сэкономишь!

Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в беседе с НСН не отнесся серьезно к версии событий Захарченко. По его словам, бывший полковник просто пытается защищаться, насколько это возможно.

«Я заводом не занимался и разработкой Захарченко, поэтому я могу только единственное предположить, что человеку сейчас надо что-то говорить, чем-то объяснять, почему у него карточки суперльготные ресторана, почему ему денег столько нанесли. Поэтому серьезно, я думаю, не стоит к его словам относиться. Он защищается, как может. С точки зрения того, что он преступник, ни у кого сомнения нет. Такие деньги все-таки на завтраках не сэкономишь. Поэтому я серьезно не отношусь к этим словам. Он сейчас будет валить на кого угодно: сегодня на ФСБ, завтра еще на кого-то. Что-то надо каким-то образом ему оправдать хотя бы в своих глазах. Факты! Должны быть факты», - заключил собеседник НСН.

Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. Во время обысков по его делу были найдены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей. В июне этого года бывший полковник был приговорен к 13 годам колонии за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов.

Ранее стало известно, что защита Дмитрия Захарченко добивается снятия с него всех обвинений. Во время пресс-конференции в НСН правозащитник, представляющий сторону защиты Захарченко, Александр Горбатенко заявил, что осужденный полковник работал над тем, как вернуть в бюджет 2 млрд рублей и привлечь преступников к ответственности.