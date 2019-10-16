Полковник-миллиардер Захарченко назвал «заказчиков» своего дела

В ходе заседания Мосгорсуда экс-полицейский назвал себя борцом с коррупцией, а свое дело – «заказным». Захарченко добавил, что попал в разработку после того, как раскрыл махинации на одном из заводов в Москве, отмечает Ura.ru.

Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 118 миллионов рублей. В свою очередь защита экс-полковника отправила 10 жалоб в Европейский суд по правам человека, сообщает RT.

