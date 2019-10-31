Антикоррупционеры раскрыли схемы распила средств в российском кино

Аудиторы Счетной палаты России выявили множественные нарушения в системе распределения субсидий из федерального бюджета РФ для кинопроизводства. Часть средств, выделенных на съемки отечественных фильмов, выводилась в офшоры на Кипре, пишет РБК.

Проверка деятельности Министерства культуры РФ и подведомственного ему Фонда кино проводилась с 2017 года по сентябрь 2019 года. В ходе нее обнаружилось, что выделенные на кино деньги никем не контролируются: их получатели перечисляют средства на счета кинокомпаний, которые не обязаны предоставлять отчет о расходах.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН объяснил, что в творческих сферах коррупционные риски всегда повышены.