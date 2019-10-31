Антикоррупционеры раскрыли схемы распила средств в российском кино
Глава Национального антикоррупционного комитета объяснил, почему Счетная палата занялась проверкой распределения госсредств при кинопроизводстве.
Аудиторы Счетной палаты России выявили множественные нарушения в системе распределения субсидий из федерального бюджета РФ для кинопроизводства. Часть средств, выделенных на съемки отечественных фильмов, выводилась в офшоры на Кипре, пишет РБК.
Проверка деятельности Министерства культуры РФ и подведомственного ему Фонда кино проводилась с 2017 года по сентябрь 2019 года. В ходе нее обнаружилось, что выделенные на кино деньги никем не контролируются: их получатели перечисляют средства на счета кинокомпаний, которые не обязаны предоставлять отчет о расходах.
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН объяснил, что в творческих сферах коррупционные риски всегда повышены.
«Любая господдержка, особенно всё, что связано с творчеством, имеет повышенные риски злоупотребления. Деньги большие, соблазны большие, и всегда есть возможность эти деньги направить не по целевым назначениям. Такие риски есть, поэтому Счётная палата занялась этим вопросом», - объяснил Кабанов.
Он также раскрыл основные способы распила денег в киноиндустрии.
«Стандартно это завышение арендных плат, потому что большая часть оборудования, реквизита берётся в аренду. Цену на костюмы иногда завышают многократно. История с мёртвыми душами тоже есть», - рассказал антикоррупционер.
Ранее сообщалось, что производство и поддержку российских детских и анимационных фильмов ежегодно будет выделяться по 1 миллиарду рублей. Соответствующее поручение – в числе прочих – по итогам заседания Совета по культуре подписал Владимир Путин.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Умер легендарный родоначальник искусственного интеллекта в СССР
- В Минобороны назвали провокацией фейк-видео издевательств над Шамсутдиновым
- Зеленский сообщил, когда начнётся отвод сил в Петровском
- Роскосмос изготовит два дополнительных «Союза» на нужды NASA
- КНДР запустила неопознанный объект в сторону Японского моря