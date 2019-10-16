Адвокат экс-полковника Захарченко: Посадили за скидочную карту!
Адвокат Александр Карабанов заявил в эфире НСН, что Дмитрия Захарченко оговорили и «подставили».
Бывший полковник, экс-глава антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко в ходе рассмотрения его апелляции на приговор заявил, что знает «заказчиков» его уголовного дела. По его словам, он попал в разработку после раскрытия коррупционной схемы на одном из московских заводов, к которой якобы были причастны сотрудники ФСБ.
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов, представляющий интересы Захарченко в суде, в эфире НСН заявил, что верит словам своего клиента.
«Я знаю досконально материалы уголовного дела, действительно владею информацией, частью показаний очных ставок и других собранных по делу доказательств. Действительно считаю, что полковник Захарченко подвергся оговору и мести со стороны иных коррумпированных элит, которые, в том числе, были срощены с сотрудниками ФСБ. Как мы видим, в последнее время были арестованы несколько сотрудников ФСБ, в том числе, которые проводили обыск в квартире по делу Захарченко, из которой были изъяты деньги, и где деньги были похищены. Сейчас по данному поводу уже возбуждено уголовное дело, думаю, что мы скоро узнаем о новых выявленных коррупционных схемах в рядах ФСБ», – сказал он.
Собеседник НСН также отметил, что следствие не смогло доказать вину Захарченко в получении взятки, поэтому, по мнению адвоката, он получил приговор за получение скидочной карты.
«В суде ложное обвинение относительного того, что он получал от кого-то взятку несколько лет назад, развалилось. Суд по этому эпизоду Захарченко оправдал. То есть, на протяжении года, Следственный комитет с сотрудниками ФСБ придумали историю, что неизвестное какое-то лицо дало Захарченко взятку. Де-юре он сидит в тюрьме только потому, что ему вменили в качестве вины использование скидочной карты ресторана. Это абсурд, скидочными картами ресторана пользуются все чиновники, все должностные лица. Это нормальная практика маркетинга, давать людям скидочные карты. Ничего больше за почти три года не смогли накопать в отношении него», - заключил Карабанов.
Захарченко был задержан в сентябре 2016 года, в ходе обыска в принадлежащей ему квартире была обнаружена валюта на 8,5 млрд рублей. В июне 2019 года он был приговорен к 13 годам в колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 117 миллионов рублей.
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