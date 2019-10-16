Адвокат экс-полковника Захарченко: Посадили за скидочную карту!

Бывший полковник, экс-глава антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко в ходе рассмотрения его апелляции на приговор заявил, что знает «заказчиков» его уголовного дела. По его словам, он попал в разработку после раскрытия коррупционной схемы на одном из московских заводов, к которой якобы были причастны сотрудники ФСБ.

Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов, представляющий интересы Захарченко в суде, в эфире НСН заявил, что верит словам своего клиента.

«Я знаю досконально материалы уголовного дела, действительно владею информацией, частью показаний очных ставок и других собранных по делу доказательств. Действительно считаю, что полковник Захарченко подвергся оговору и мести со стороны иных коррумпированных элит, которые, в том числе, были срощены с сотрудниками ФСБ. Как мы видим, в последнее время были арестованы несколько сотрудников ФСБ, в том числе, которые проводили обыск в квартире по делу Захарченко, из которой были изъяты деньги, и где деньги были похищены. Сейчас по данному поводу уже возбуждено уголовное дело, думаю, что мы скоро узнаем о новых выявленных коррупционных схемах в рядах ФСБ», – сказал он.

Собеседник НСН также отметил, что следствие не смогло доказать вину Захарченко в получении взятки, поэтому, по мнению адвоката, он получил приговор за получение скидочной карты.