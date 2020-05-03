Эпидемиологи дали советы по дезинфекции в быту
Из-за резкого прироста новых случаев заражения коронавирусом нового типа в России учёные из Сингапура снова изменили дату предполагаемого окончания вспышки COVID-19 в стране. В России пандемия может завершиться к 12 августа, приводит из прогноз РИА Новости.
Для составления прогноза сингапурские специалисты применяют математическую SIR-модель. Они не исключают, что конечная дата может двигаться в обе стороны в зависимости от предпринимаемых мер.
Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН подтвердил опасность разных путей заражения коронавирусом. Он напомнил классические способы защиты от распространения инфекции через питье и продукты.
«Тут по классике. Любая хозяйка знает, что температурная обработка убивает вирусы. Поэтому необходимо кипятить воду, не пить из сомнительных источников. Из луж не пить! Вода должна быть гарантированно очищенной – кипячением или фильтрованием. После туалета мыть руки. Особенно за детьми надо следить, они в этом смысле наиболее неподготовленные. Самый сложный вопрос – с продуктами. Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности, проводить термальную обработку», - сказал собеседник НСН.
Врач-гигиенист, эпидемиолог Ирина Коваленко в эфире НСН предложила наиболее доступные средства обработки продуктов и уборки на кухне для профилактики коронавируса.
«Профилактические меры имеют смысл. Обрабатывать продукты, зелень, которые мы приносим из супермаркета, щелочным раствором было бы хорошо. Наше любимое хозяйственное мыло – наиболее нейтральное и безопасное средство для обеззараживания и воздействия на жирорастворимую оболочку, в которой может долго сохраняться коронавирус. Сухая горчица – еще одно прекрасное народное средство, чтобы смыть вирус с жиросодержащих поверхностей. Есть и щелочные средства для обработки детской посуды – их тоже можно использовать, но, конечно, не повсеместно», - заявила эксперт.
Ранее академик РАН Феликс Ершов также напомнил о мерах личной профилактики распространения COVID-19
«Людям нужно чаще мыть руки. Больным - обязательно носить маски. Здоровым, необязательно, скорее это нужно для самоуспокоения. Сейчас ВОЗ еще рекомендует промывать нос соленой водой. Раствор поваренной соли, столовая ложка на стакан. И промывать. Это достаточно противно, но это надо делать», - заключил микробиолог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru