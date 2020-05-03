Эпидемиологи дали советы по дезинфекции в быту

Из-за резкого прироста новых случаев заражения коронавирусом нового типа в России учёные из Сингапура снова изменили дату предполагаемого окончания вспышки COVID-19 в стране. В России пандемия может завершиться к 12 августа, приводит из прогноз РИА Новости.

Для составления прогноза сингапурские специалисты применяют математическую SIR-модель. Они не исключают, что конечная дата может двигаться в обе стороны в зависимости от предпринимаемых мер.

Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН подтвердил опасность разных путей заражения коронавирусом. Он напомнил классические способы защиты от распространения инфекции через питье и продукты.