В России подтвердились 10,6 тысячи новых случаев COVID-19
Показатели заболеваемости новым коронавирусом в России продолжают расти. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в России подтверждены ещё 10633 новых случая заражения COVID-19. Это рекорд по суточному приросту: до этого максимальное значение регистрировали 2 мая (9623 новых случая).
Отмечается, что 50,3% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни.
Больше всего новых случаев выявлено в Москве (5948), Московской области (822), Санкт-Петербурге (295) и Нижегородской области (252).
За последние сутки вылечились 1626 человек, скончались 58 пациентов.
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Заразились
135 тыс.+10 633 / сут.
Умерли
1 280+58 / сут.
Выздоровели
16 639+1 626 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru