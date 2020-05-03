В России подтвердились 10,6 тысячи новых случаев COVID-19

В России провели более 4 миллионов тестов на коронавирус Власти США планируют разработать вакцину к 2021 году Россия снова разрешила экспортировать медицинские маски Экс-канцлер ФРГ призвал отменить антироссийские санкции Россияне поделились планами после завершения режима самоизоляции