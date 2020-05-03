В России подтвердились 10,6 тысячи новых случаев COVID-19

Показатели заболеваемости новым коронавирусом в России продолжают расти. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в России подтверждены ещё 10633 новых случая заражения COVID-19. Это рекорд по суточному приросту: до этого максимальное значение регистрировали 2 мая (9623 новых случая).

Обнаружен новый способ передачи коронавируса

Отмечается, что 50,3% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (5948), Московской области (822), Санкт-Петербурге (295) и Нижегородской области (252).

За последние сутки вылечились 1626 человек, скончались 58 пациентов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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