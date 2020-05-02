Названы способы обработки воды и еды от коронавируса
Академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как уберечься от заражения коронавирусом через воду и продукты.
Заражение коронавирсом через еду и воду нельзя исключить, предупредила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. В интервью для фильма «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1» она констатировала, что COVID-19 может распространяться в основном воздушно-капельным и контактным путём.
В домашних условиях, по словам Поповой, можно избавиться от вируса, используя что-то горячее, например, проглаживать вещи утюгом.
Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН подтвердил опасность разных путей заражения коронавирусом.
«Особенность коронавирусов в том, что они распространяются не только воздушно-капельным путем, как ОРВИ, но есть и через кишечник. Есть такой компонент. К классическим кишечным инфекциям относится дизентерия, холера. Для гепатита А регистрировали «водяные» вспышки распространения. Это все – фекально-оральный путь заражения. Не могу сказать, насколько – в процентном отношении – он значимый, но опасность представляет», - отметил эксперт.
Феликс Ершов напомнил классические способы защиты от распространения инфекции через питье и продукты.
«Тут по классике. Любая хозяйка знает, что температурная обработка убивает вирусы. Поэтому необходимо кипятить воду, не пить из сомнительных источников. Из луж не пить! Вода должна быть гарантированно очищенной – кипячением или фильтрованием. После туалета мыть руки. Особенно за детьми надо следить, они в этом смысле наиболее неподготовленные. Самый сложный вопрос – с продуктами. Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности, проводить термальную обработку», - сказал собеседник НСН.
Ранее врач-гигиенист, эпидемиолог Ирина Коваленко в эфире НСН предложила наиболее доступные средства обработки продуктов и уборки на кухне для профилактики коронавируса.
«Профилактические меры имеют смысл. Обрабатывать продукты, зелень, которые мы приносим из супермаркета, щелочным раствором было бы хорошо. Наше любимое хозяйственное мыло – наиболее нейтральное и безопасное средство для обеззараживания и воздействия на жирорастворимую оболочку, в которой может долго сохраняться коронавирус. Сухая горчица – еще одно прекрасное народное средство, чтобы смыть вирус с жиросодержащих поверхностей. Есть и щелочные средства для обработки детской посуды – их тоже можно использовать, но, конечно, не повсеместно», - заявила эксперт.
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