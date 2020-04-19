Хозяйственное мыло и горчица против коронавируса

Руководитель комитета по обеспечению безопасности для детей и подростков в объединении потребителей России, врач-гигиенист, эпидемиолог Ирина Коваленко в эфире НСН напомнила о необходимости профилактики коронавируса на фоне отсутствия результатов клинических исследований об устойчивости вируса.

«Профилактические меры имеют смысл. Обрабатывать продукты, зелень, которые мы приносим из супермаркета, щелочным раствором было бы хорошо. Наше любимое хозяйственное мыло – наиболее нейтральное и безопасное средство для обеззараживания и воздействия на жирорастворимую оболочку, в которой может долго сохраняться коронавирус. Сухая горчица – еще одно прекрасное народное средство, чтобы смыть вирус с жиросодержащих поверхностей. Есть и щелочные средства для обработки детской посуды – их тоже можно использовать, но, конечно, не повсеместно.

Мне кажется, достаточно будет хорошего, качественного промывания поверхностей – это будет один из способов предотвращения попадания коронавируса на слизистые оболочки и его размножения», - заявила эксперт.

Ранее руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в эфире НСН напомнил о мерах личной профилактики распространения COVID-19

«Людям нужно чаще мыть руки. Больным - обязательно носить маски. Здоровым, необязательно, скорее это нужно для самоуспокоения. Сейчас ВОЗ еще рекомендует промывать нос соленой водой. Раствор поваренной соли, столовая ложка на стакан. И промывать. Это достаточно противно, но это надо делать», - заключил собеседник НСН.

