Врач заявил о вспышках COVID-19 в российских регионах

Вспышки заболеваемости коронавирусом COVID-19 сейчас фиксируются в 11 российских регионах. Об этом рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, передаёт ТАСС.

По словам специалиста, эти «всплески» видны по статистике ежедневно диагностируемых случаев заражения.

Авдеев при этом считает, что о второй волне коронавируса пока ничего сказать нельзя, поскольку ещё не закончилась первая.

Число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии в сентябре превысило миллион. Минимальное число случаев заражения за сутки отмечалось в конце августа на уровне 4,6 тысячи. Сегодня прирост стал максимальным с 3 августа – 5,3 тысячи новых заболевших.

