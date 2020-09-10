Врач заявил о вспышках COVID-19 в российских регионах
Вспышки заболеваемости коронавирусом COVID-19 сейчас фиксируются в 11 российских регионах. Об этом рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, передаёт ТАСС.
По словам специалиста, эти «всплески» видны по статистике ежедневно диагностируемых случаев заражения.
Авдеев при этом считает, что о второй волне коронавируса пока ничего сказать нельзя, поскольку ещё не закончилась первая.
Число заболевших COVID-19 в России с начала пандемии в сентябре превысило миллион. Минимальное число случаев заражения за сутки отмечалось в конце августа на уровне 4,6 тысячи. Сегодня прирост стал максимальным с 3 августа – 5,3 тысячи новых заболевших.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru