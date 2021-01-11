«Стерилизация вместо лечения». Вирусолог о новом способе уничтожения COVID-19
Доктор медицинских наук в эфире НСН возмутился новым вариантом лечения коронавируса, который может больше навредить, чем помочь.
Слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус, включая его мутации, не навредив при этом человеку, выяснили российские и узбекские ученые. Как объяснили в Уральском федеральном университете, молекула РНК вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Ученые провели исследования и обнаружили, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиации, чем молекулы здоровых клеток.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире НСН возмутился таким вариантом лечения.
«Лечение не должно быть хуже болезни, а в данном случае оно хуже. Поэтому я не вижу в этом перспективы. Все дозы радиации суммируются, также имеет значение частота облучения. Например, рентген или компьютерная томография безопасны, если делать нечасто. Но радиация используется для стерилизации, а не лечения», - отметил он.
Он добавил, что коронавирус уязвим против многих воздействий, однако это не является руководством к действию для больных или врачей.
«На COVID-19 влияет как низкая, так и высокая температура, радиация, ультрафиолет, просто свет, пар, электрический разряд. Но это все не для лечения. Для лечения есть лекарства», - заключил Жемчугов.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, что коронавирус прекрасно сохраняется на холоде, а оптимальная температура для его распространения – семь градусов тепла. По его словам, при нагревании до 56 градусов он погибает за 30 минут, однако такая температура в указанный промежуток времени может пагубно сказаться на человеке.
Между тем, ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов в интервью НСН поделился прогнозами от экспертов со всего мира о продолжительности эпидемии.
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