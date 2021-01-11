«Стерилизация вместо лечения». Вирусолог о новом способе уничтожения COVID-19

Доктор медицинских наук в эфире НСН возмутился новым вариантом лечения коронавируса, который может больше навредить, чем помочь.

Слабые дозы радиации способны уничтожить коронавирус, включая его мутации, не навредив при этом человеку, выяснили российские и узбекские ученые. Как объяснили в Уральском федеральном университете, молекула РНК вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Ученые провели исследования и обнаружили, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиации, чем молекулы здоровых клеток.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире НСН возмутился таким вариантом лечения.

Будет третья волна? Иммунолог раскрыл, когда вакцина победит COVID-19

«Лечение не должно быть хуже болезни, а в данном случае оно хуже. Поэтому я не вижу в этом перспективы. Все дозы радиации суммируются, также имеет значение частота облучения. Например, рентген или компьютерная томография безопасны, если делать нечасто. Но радиация используется для стерилизации, а не лечения», - отметил он.

Он добавил, что коронавирус уязвим против многих воздействий, однако это не является руководством к действию для больных или врачей.

«На COVID-19 влияет как низкая, так и высокая температура, радиация, ультрафиолет, просто свет, пар, электрический разряд. Но это все не для лечения. Для лечения есть лекарства», - заключил Жемчугов.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, что коронавирус прекрасно сохраняется на холоде, а оптимальная температура для его распространения – семь градусов тепла. По его словам, при нагревании до 56 градусов он погибает за 30 минут, однако такая температура в указанный промежуток времени может пагубно сказаться на человеке.

Между тем, ведущий научно-популярных программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов в интервью НСН поделился прогнозами от экспертов со всего мира о продолжительности эпидемии.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРадиация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры