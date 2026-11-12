Врач объяснил, чем грозит запущенная подагра музыканту Самойлову
Тяжелая подагра может привести к необратимому повреждению суставов и потере способности ходить. В некоторых случаях требуется эндопротезирование, но заменить все пораженные соединения невозможно. Об этом Life.ru рассказал терапевт Андрей Звонков, комментируя сообщения о проблемах со здоровьем исполнителя Глеба Самойлова.
По словам врача, суставы считаются разрушенными, когда требуется коляска. Единственный вариант здесь — протезы, уточнил он.
При длительном течении болезни в соединениях накапливаются кристаллы солей мочевой кислоты. Они вызывают воспаление. Также образуются болезненные тофусы.
Причем заменить можно коленный или тазобедренный сустав, но не все сразу, добавил Звонков.
Терапевт напомнил, что подагра поддается медикаментозному лечению. В таком случае применяются препараты, снижающие уровень мочевой кислоты. Важна и диета, но схему терапии подбирает врач.
Ранее писали, что Глеба Самойлова госпитализировали в Берлине из-за язвы желудка.
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