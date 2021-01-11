Нырнуть в прорубь и не умереть. Иммунолог назвал температуру смерти COVID-19

«Рекомендация совершенно оправдана, так как народ скапливается в раздевалках и в банях после купания. Именно там создаются условия для передачи COVID-19. Вряд ли можно предположить, что раздевалка будет особо проветриваться. Конечно, многое зависит от организаторов. Если они будут соблюдать все санитарные меры, то новые запреты не нужны», - отметил он.

Иммунолог также оценил возможности мороза по уничтожению коронавируса.

«Коронавирус на холоде прекрасно сохраняется. Лучшие условия передачи – это семь градусов тепла. При нагревании до 56 градусов он погибает за 30 минут. Но при таких условиях и человек может погибнуть. В парилке высокая температура, но в предбаннике, душевой имеются прекрасные условия для распространения инфекции. Вообще, я с трудом представляю, чтобы на выездных купальнях соблюдали все санитарные меры», - заключил Болибок.

В октябре в Омске две машины скорой помощи привезли заболевших COVID-19 к зданию местного минздрава из-за отказа нескольких больниц принимать пациентов. Медицинские работники рассказали, что таким образом надеялись привлечь внимание к проблеме нехватки мест для заболевших в стационарах. Пациентов в итоге положили в стационар больницы скорой медицинской помощи №2. Коллега взбунтовавшихся врачей, фельдшер скорой помощи Сергей в эфире НСН поддержал медработников.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 32 889 случаев COVID-19, в том числе 245 - за последние сутки. Выздоровели 29 656 человек, 955 пациентов умерли.

