Нырнуть в прорубь и не умереть. Иммунолог назвал температуру смерти COVID-19
Врач аллерголог-иммунолог в эфире НСН рассказал, насколько безопасно участвовать в крещенских купаниях во время пандемии коронавируса.
Управление Роспотребнадзора по Омской области рекомендовало гражданам воздержаться от участия в крещенских купаниях, несмотря на то, что официального запрета нет. В ведомстве отметили, что целесообразность проведения «зависит от возможности организовать соответствующие санитарным нормам условия», в том числе в раздевалках, которые «являются местом скопления людей».
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, действительно ли стоит запретить крещенские купания из-за пандемии коронавируса.
«Рекомендация совершенно оправдана, так как народ скапливается в раздевалках и в банях после купания. Именно там создаются условия для передачи COVID-19. Вряд ли можно предположить, что раздевалка будет особо проветриваться. Конечно, многое зависит от организаторов. Если они будут соблюдать все санитарные меры, то новые запреты не нужны», - отметил он.
Иммунолог также оценил возможности мороза по уничтожению коронавируса.
«Коронавирус на холоде прекрасно сохраняется. Лучшие условия передачи – это семь градусов тепла. При нагревании до 56 градусов он погибает за 30 минут. Но при таких условиях и человек может погибнуть. В парилке высокая температура, но в предбаннике, душевой имеются прекрасные условия для распространения инфекции. Вообще, я с трудом представляю, чтобы на выездных купальнях соблюдали все санитарные меры», - заключил Болибок.
В октябре в Омске две машины скорой помощи привезли заболевших COVID-19 к зданию местного минздрава из-за отказа нескольких больниц принимать пациентов. Медицинские работники рассказали, что таким образом надеялись привлечь внимание к проблеме нехватки мест для заболевших в стационарах. Пациентов в итоге положили в стационар больницы скорой медицинской помощи №2. Коллега взбунтовавшихся врачей, фельдшер скорой помощи Сергей в эфире НСН поддержал медработников.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 32 889 случаев COVID-19, в том числе 245 - за последние сутки. Выздоровели 29 656 человек, 955 пациентов умерли.
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