Арендовать транспорт могут только совершеннолетние пользователи после верификации через Mos ID. В городе оборудовано 420 медленных зон — в них электросамокаты автоматически снижают скорость. По словам вице‑мэра Максима Ликсутова, за соблюдением правил будут следить совместно с операторами, Госавтоинспекцией и ситуационным центром ОДД — в городе работает свыше 100 камер видеофиксации. При ухудшении погоды сервисы аренды приостановят работу.

Кикшеринговые сервисы также запустились в Санкт‑Петербурге, Воронеже, Ростове и других городах.



СТАТИСТИКА: АВАРИИ С СИМ

По данным ГИБДД, в 2025 году в России зафиксировали 3,2 тысячи ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) — на 26% меньше, чем годом ранее. В этих авариях: погибли 68 человек, получили ранения 3,38 тысячи человек.

Лидером по числу происшествий остаётся Москва: здесь зарегистрировано 629 аварий. При этом столица — один из лидеров по темпам снижения аварийности: за год количество ДТП с СИМ сократилось вдвое. В 2025 году московский парк прокатных электросамокатов достиг 60 тысяч единиц, а число поездок выросло до 71 миллиона.