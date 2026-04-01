Покатились по России: Что готовит новый сезон электросамокатов
С 1 апреля стартовал сезон кикшеринга, а власти вновь призвали что-то делать со средствами индивидуальной мобильности.
Департамент транспорта Москвы объявил о начале сезона кикшеринга с 1 апреля — с наступлением климатической весны. Парк доступных для аренды транспортных средств останется на уровне 2024 года: 60 тысяч электросамокатов, 16 тысяч электровелосипедов, четыре тысячи электроскутеров, 250 механических велосипедов.
Арендовать транспорт могут только совершеннолетние пользователи после верификации через Mos ID. В городе оборудовано 420 медленных зон — в них электросамокаты автоматически снижают скорость. По словам вице‑мэра Максима Ликсутова, за соблюдением правил будут следить совместно с операторами, Госавтоинспекцией и ситуационным центром ОДД — в городе работает свыше 100 камер видеофиксации. При ухудшении погоды сервисы аренды приостановят работу.
Кикшеринговые сервисы также запустились в Санкт‑Петербурге, Воронеже, Ростове и других городах.
СТАТИСТИКА: АВАРИИ С СИМ
По данным ГИБДД, в 2025 году в России зафиксировали 3,2 тысячи ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) — на 26% меньше, чем годом ранее. В этих авариях: погибли 68 человек, получили ранения 3,38 тысячи человек.
Лидером по числу происшествий остаётся Москва: здесь зарегистрировано 629 аварий. При этом столица — один из лидеров по темпам снижения аварийности: за год количество ДТП с СИМ сократилось вдвое. В 2025 году московский парк прокатных электросамокатов достиг 60 тысяч единиц, а число поездок выросло до 71 миллиона.
Другие регионы также демонстрируют положительную динамику. Краснодарский край: снижение на 2%, Санкт‑Петербург: снижение на 4,5%, Нижегородская область: снижение на 17,5%, Красноярский край: аварийность сократилась в шесть раз.
В ряде регионов за год не зафиксировали ни одного ДТП с СИМ — это Ненецкий автономный округ, Ингушетия, республики Алтай и Тыва, Чукотка, а также новые территории. Лишь по одному происшествию произошло в Брянской области, Карачаево‑Черкесии, Магаданской области и Чечне. В то же время в Свердловской области число аварий с электросамокатами выросло на 17,8%.
НОВЫЙ ВИД ТРАНСПОРТА
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман говорила, что в 2025 году было совершено 243 миллиона поездок на СИМ, причём более 90% из них носили транспортный характер. Эксперт заявила, что фактически СИМ — новый общественный транспорт. Во многих городах число поездок на арендных электросамокатах превышает количество поездок на метро.
Замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин подтвердил, что в Москве в 2025 году на электросамокатах проехали 71 миллион раз, из них 32 тысячи поездок ежедневно совершаются «по транспортному сценарию». Ключевыми факторами снижения аварийности на 56% стали: идентификация пользователей через портал мэрии, а также использование камер фотовидеофиксации нарушений.
Эрдман призвала распространить столичный опыт на всю страну.
Первый зампред комитета Совета федерации по госстроительству Артем Шейкин на очередном совещании о регулировании СИМ поддержал идею, отметив, что СИМ стали полноценным видом транспорта, но правовая система не успевает за развитием отрасли, пишет «Коммерсант». Он предложил: разделить потоки СИМ и пешеходов за счёт создания отдельной дорожной инфраструктуры, повысить ответственность участников движения, а также определить критерии коммерческого использования транспорта.
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПЛАНЫ
Сейчас в ПДД закреплён только термин «СИМ» и базовые обязанности водителей электросамокатов, а максимальный штраф за нарушения не превышает 1,5 тысячи рублей. Эксперты указывают на недостаточность регулирования с 2024 года.
Минтранс ещё в 2024 году подготовил поправки к ПДД, предусматривающие: обязательную регистрацию СИМ (по аналогии с автомобилями), а также разграничение понятий «электровелосипед» и «мопед».
На слушаниях 23 марта представители столичного дептранса выступили за скорейшее принятие поправок. Представитель Минтранса Николай Чередниченко заверил, что документ готов и должен быть представлен к 30 июня — согласно поручению президента России Владимира Путина. Однако сроки обсуждения с депутатами и экспертами пока не уточнены.
Среди актуальных вопросов — организация парковок для СИМ. Чередниченко предложил определиться, должны ли они размещаться «везде, где не запрещено», или только в специально отведённых местах. Ксения Эрдман призвала подключить Минстрой и обязать проектировать соответствующую инфраструктуру при строительстве дорог, отметив, что сейчас большинство муниципалитетов не проявляют инициативы и зачастую выступают за полный запрет СИМ.
По словам Эрдман, один километр велодорожки вместе с проектированием обходится минимум в 300 тысяч рублей.
«Отдельная полоса — это велодорожка, увеличить их число можно при финансировании и определенной политической воле. В некоторых регионах эта проблема стоит довольно остро. Нет смысла перечислять эти регионы, потому что у нас сейчас велодорожек в стране шесть тысяч километров. В Нидерландах порядка ста тысяч километров, давайте сравним размер стран. Конечно, шесть тысяч для нас – очень мало. Даже в Москве этих велодорожек максимум 600 километров, в Санкт-Петербурге — 150 километров. Во всех остальных это просто статистическая погрешность. Если не начать заниматься этим вопросом, мы эти велодорожки никогда не получим. По нашим оценкам, на территории России нужно 350-400 тысяч километров велодорожек. Это количество не появится, скорее всего, никогда, но это не говорит о том, что строить не нужно. Нужно анализировать потоки, количество ДТП, строить там, где больше всего это нужно. Один километр велодорожки вместе с проектированием обходится в 300 тысяч рублей и выше», — рассказала она.
Ранее председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов в эфире НСН потребовал освободить тротуары от транспортных средств.
