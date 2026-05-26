СМИ: Усилен контроль за IP-адресами россиян для блокировок VPN
Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи, которые не предоставили данные об IP-адресах россиян, сообщают «Известия».
Данная информация нужна для предотвращения DDoS-атак, заявили в ведомстве. Однако она также позволяет выявлять у абонентов работающий VPN и оперативно его блокировать, указали эксперты. По закону информировать ведомство о смене IP-адресов следует в течение дня, а в особых случаях — в течение часа.
Специалисты говорят, что исполнение этих требований влечет рост расходов связистов. Связисты подтверждают рост издержек, связанных с выполнением требований надзорного органа. Чтобы выполнить их, необходимо нанимать дополнительный персонал. В этом случае речь идет примерно о 20 сотрудниках. Для небольших операторов такая нагрузка становится особенно чувствительной с финансовой точки зрения.
Для блокировки VPN-сервисов с эффективностью в 92% государству придется потратить сотни миллиардов рублей, так как технологии обхода блокировок тоже не стоят на месте, заявил НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
