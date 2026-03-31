Россиян предупредили о штрафах для самокатчиков

С началом весны в России стартует сезон электросамокатов, и пользователям напомнили о штрафах за нарушения правил. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил автомобильный юрист Дмитрий Славнов.

По его словам, санкции предусмотрены за езду в состоянии алкогольного опьянения, передвижение вдвоем на одном самокате, использование транспорта в запрещенных местах, а также за передачу аккаунта другому человеку.