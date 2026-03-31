Россиян предупредили о штрафах для самокатчиков
С началом весны в России стартует сезон электросамокатов, и пользователям напомнили о штрафах за нарушения правил. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил автомобильный юрист Дмитрий Славнов.
По его словам, санкции предусмотрены за езду в состоянии алкогольного опьянения, передвижение вдвоем на одном самокате, использование транспорта в запрещенных местах, а также за передачу аккаунта другому человеку.
Он уточнил, что эти меры уже действуют и направлены на повышение безопасности.
Славнов добавил, что пока рано говорить о необходимости ужесточения наказаний. По его оценке, сначала нужно оценить эффективность уже введенных штрафов, поскольку они действуют сравнительно недавно, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Киркоров оплатил штраф за курение в аэропорту Барнаула
- Сборная России не смогла забить Мали в товарищеском матче
- Смолов заключил мировое соглашение после драки в «Кофемании»
- Чрезмерный контроль на работе снижает продуктивность сотрудников
- Маска, фрукты и «термалка»: Как убрать эффект «офисного лица» на работе
- Эскалация на Ближнем Востоке может усилить позиции демократов в США
- Немецкий политолог раскрыл, кто найдет €90 млрд для Украины
- Россиянам посоветовали создать финансовую подушку к лету
- Анкета на английском в дейтинге повышает интерес к пользователю
- В Совфеде допустили возможность сбивать дроны ВСУ над Финляндией