Россиян предупредили о штрафах для самокатчиков

С началом весны в России стартует сезон электросамокатов, и пользователям напомнили о штрафах за нарушения правил. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил автомобильный юрист Дмитрий Славнов.

По его словам, санкции предусмотрены за езду в состоянии алкогольного опьянения, передвижение вдвоем на одном самокате, использование транспорта в запрещенных местах, а также за передачу аккаунта другому человеку.

Он уточнил, что эти меры уже действуют и направлены на повышение безопасности.

Славнов добавил, что пока рано говорить о необходимости ужесточения наказаний. По его оценке, сначала нужно оценить эффективность уже введенных штрафов, поскольку они действуют сравнительно недавно, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Штрафыэлектросамокат

Горячие новости

Все новости

партнеры