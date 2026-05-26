Мирошник: В результате атак ВСУ за неделю погиб 51 мирный житель

В результате атак украинской армии за неделю погиб 51 мирный россиянин, в том числе один ребенок. Об этом в своем еженедельном докладе заявил посол по особым поручением МИД России Родион Мирошник, сообщило РИА Новости.

Пушилин: Двое детей и пять взрослых погибли в ДНР от ударов дронов ВСУ

Кроме того, были ранены 199 человек, из них 20 — дети, отметил он.

Также военнослужащие ВСУ выпустили по меньшей мере 4317 боеприпасов по гражданским объектам в России.

Ранее два сотрудника МЧС России получили ранения в результате атаки украинского беспилотника во время ликвидации возгорания в Запорожской области.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
