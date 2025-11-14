«Прорывной» для электросамокатов 2025 год совпал с пиком недовольства

«Из 54 ДТП с летальными исходами 43 были с частными СИМами. Это говорит, что пришло время обратить внимание на частников. В городах, где запрещают прокаты, вводят правила по снижению скорости или закрывают популярные зоны, мы наблюдаем увеличение количества частных СИМов. Тем не менее, по итогам сезона мы видим значительное снижение количества ДТП по России на 25%, а Москве - на порядка 60%. Поэтому 2025-й абсолютно точно можно считать прорывным годом, несмотря на то, что количество социального напряжения в этом году тоже было прорывным, но уже с негативным контекстом, и достигло своего пика, хотя объективных причин для этого нет. Опыт Москвы можно воспринимать, как зеленый свет для регионов, которые тоже хотят снизить и количество ДТП, и социальное напряжение. Москва обкатала разные меры, отмела неэффективные и теперь реализованный в столице механизм можно масштабировать на территорию всей страны», - отметила эксперт.

По ее словам, пешеходам не стоит ждать того, что электросамокатичков «выгонят на дорогу», однако им могут разрешить ездить по автобусной полосе.

«Не стоит ожидать, что самокаты будут перемещены на проезжую часть, потому что позиция МВД в этом вопросе довольно категоричная: это будет способствовать критическому увеличению ДТП с летальными исходами. Основная точка напряженности – это соседство в одной части дорожной сети разных по скорости и логике перемещения пешеходов и самокатчиков либо самокатчиков с автомобилистами и мотоциклистами. Если разводить эти потоки и строить велоинфраструктуру – это порядка 350-400 тысяч километров велодорожек. Иллюзии, что она появится даже в ближайшие 10-20 лет, у меня нет. В первую очередь дорожки нужно строить в местах наибольшего количества ДТП и там, где самокатчики чаше всего прокладывают маршруты. У операторов за пять лет накопилась такая статистика, они могут помочь абсолютно любому городу с прокладыванием этих маршрутов. Кроме того, в поправках ПДД, которые появятся в 2026 году, может появиться возможность перемещения СИМов по автобусным выделенкам, по аналогии с велосипедами», - отметила Эрдман.

Со своей стороны, Юлия Камойлик указала на эффективные меры, которые помогли сократить ДТП.