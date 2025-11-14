«Прорывной» для электросамокатов 2025 год совпал с пиком недовольства
Большинство смертельных ДТП с электросамокатами связаны с частниками, сказала в эфире НСН Ксения Эрдман, а Юлия Камойлик связала резкое снижение числа аварий с синергетическим эффектом.
2025-й год стал прорывным и в плане сокращения ДТП с участием электросамокатов, и по связанной с ними социальной напряженности, заявила в интервью НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. При этом пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Whoosh Юлия Камойлик указала на «колоссальные успехи».
Сезон проката электросамокатов в Москве закрылся 14 ноября. По данным МВД России, за 9 месяцев 2025 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) уменьшилось на 24,1% (до 2959), при этом число погибших увеличилось на 22,7% (до 54 человек, в числе которых пять детей). Эрдман отметила, что большинство трагедий было связано с частными, а не прокатными самокатами.
«Из 54 ДТП с летальными исходами 43 были с частными СИМами. Это говорит, что пришло время обратить внимание на частников. В городах, где запрещают прокаты, вводят правила по снижению скорости или закрывают популярные зоны, мы наблюдаем увеличение количества частных СИМов. Тем не менее, по итогам сезона мы видим значительное снижение количества ДТП по России на 25%, а Москве - на порядка 60%. Поэтому 2025-й абсолютно точно можно считать прорывным годом, несмотря на то, что количество социального напряжения в этом году тоже было прорывным, но уже с негативным контекстом, и достигло своего пика, хотя объективных причин для этого нет. Опыт Москвы можно воспринимать, как зеленый свет для регионов, которые тоже хотят снизить и количество ДТП, и социальное напряжение. Москва обкатала разные меры, отмела неэффективные и теперь реализованный в столице механизм можно масштабировать на территорию всей страны», - отметила эксперт.
По ее словам, пешеходам не стоит ждать того, что электросамокатичков «выгонят на дорогу», однако им могут разрешить ездить по автобусной полосе.
«Не стоит ожидать, что самокаты будут перемещены на проезжую часть, потому что позиция МВД в этом вопросе довольно категоричная: это будет способствовать критическому увеличению ДТП с летальными исходами. Основная точка напряженности – это соседство в одной части дорожной сети разных по скорости и логике перемещения пешеходов и самокатчиков либо самокатчиков с автомобилистами и мотоциклистами. Если разводить эти потоки и строить велоинфраструктуру – это порядка 350-400 тысяч километров велодорожек. Иллюзии, что она появится даже в ближайшие 10-20 лет, у меня нет. В первую очередь дорожки нужно строить в местах наибольшего количества ДТП и там, где самокатчики чаше всего прокладывают маршруты. У операторов за пять лет накопилась такая статистика, они могут помочь абсолютно любому городу с прокладыванием этих маршрутов. Кроме того, в поправках ПДД, которые появятся в 2026 году, может появиться возможность перемещения СИМов по автобусным выделенкам, по аналогии с велосипедами», - отметила Эрдман.
Со своей стороны, Юлия Камойлик указала на эффективные меры, которые помогли сократить ДТП.
«Число аварий по сравнению с прошлым годом сократилось в Москве на 60%. Это колоссальный эффект, мы его видим не только в столице, но и по всей России. Сокращению ДТП способствовали и авторизация с подтверждением возраста, и история про рейтинг пользователей: как только они накатывают какой-то объем и мы понимаем, что они не агрессивно водят, мы им даем полную скорость по ПДД - 25 км/ч. Накопился синергетический эффект. Нарушать правила на самокатах стало социально неодобряемо. Люди понимают, что на самокате есть номера, нарушения фиксируют камеры, а потом мы выписываем штрафы. Система стала прозрачной с точки зрения, кто что сделал. За счет этого и удалось резко сократить количество аварий. При этом максимальных стотысячных штрафов за критическое нарушение было вынесено не так много, несколько десятков. В основном это передача взрослым управления ребенку в случаях, когда кто-то пострадал», - заключила собеседница НСН.
По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, в 2025 году из 54 смертельных ДТП с участием СИМ 52 погибших ехали на них (трое были пассажирами), один был велосипедистом, кроме того скончался один сбитый пешеход.
Ранее сообщалось, что в Барнауле и Бийске начал работу сервис проката электроснегокатов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
