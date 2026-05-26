СМИ: Украину ждут трудные времена на фоне предстоящего возмездия РФ
Киев ожидают трудные времена после заявления МИД России о планах военных нанести удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщает L'AntiDiplomatico.
По данным издания, иностранцам рекомендуется покинуть страну, а украинским гражданам рекомендуется держаться подальше от любых зданий, которые могут быть расценены как военные цели. «На этот раз преступные, неустанные военные провокации Украины встретят мощный ответный удар», — следует из статьи.
По словам журналистов, Россия не просто предупреждает Украину о неизбежном возмездии за теракт в Старобельске, но и обращается к гражданским.
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Марко Рубио о том, что Москва начинает системные удары по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Решетников: Экономика России справляется с вызовами и ограничениями
- СМИ: Украину ждут трудные времена на фоне предстоящего возмездия РФ
- МИД РФ: Европа не предложила ни одного проекта урегулирования на Украине
- Депутаты призвали ужесточить меры борьбы с безнадзорными собаками
- СМИ: Усилен контроль за IP-адресами россиян для блокировок VPN
- Разрыв цен между новостройками и «вторичкой» достиг 90%
- ВЦИОМ: Треть россиян готовы на пересадку мозга в молодое тело-клон для продления жизни
- На Украине назвали мощность последнего удара «Орешника»
- Сборная Норвегии впервые с 2012 года вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
- Философ Дугин предложил выдавать интернет россиянам порциями за хорошее поведение