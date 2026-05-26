По данным издания, иностранцам рекомендуется покинуть страну, а украинским гражданам рекомендуется держаться подальше от любых зданий, которые могут быть расценены как военные цели. «На этот раз преступные, неустанные военные провокации Украины встретят мощный ответный удар», — следует из статьи.

По словам журналистов, Россия не просто предупреждает Украину о неизбежном возмездии за теракт в Старобельске, но и обращается к гражданским.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Марко Рубио о том, что Москва начинает системные удары по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

