«Распугают пешеходов!»: Роботов-курьеров не хотят пускать на тротуары
Роботам-курьерам нужно выделить отдельную полосу, по которой они смогут безопасно ездить, не пугая пешеходов, сказал в эфире НСН архитектор-градостроитель Илья Заливухин.
Мобильные комплексы, которые в перспективе должны заменить курьеров-доставщиков, были представлены столичным полицейским, рассказал начальник столичного ГУ МВД России Олег Баранов. Скорость движения таких роботов будет составлять от 3 до 5 км/ч. Заливухин отметил, что даже на скорости 5 км/ч можно распугать пешеходов.
«Эти роботы, думаю, будут ездить по тротуарам. Тут нужно внимательно посмотреть на весь путь, который будет доступен этим роботам. Должна быть достаточная ширина тротуаров. Все равно этим роботам стоит выделить отдельные полосы, чтобы они доставляли свои товары. Даже на скорости 5 км/ч можно напугать пешеходов. Эти потоки движения надо разводить. Мне кажется, массовая замена живых курьеров на роботов только ухудшит ситуацию на тротуарах. Сегодня никакого запрета на движение по тротуарам нет. Если там поедут роботы в большом количестве, то, думаю, по тротуарам будет просто невозможно ходить. Давайте мы сначала решим, что надо сделать инфраструктуру для СИМ. Я считаю, что курьеры на электромопедах должны ездить по улично-дорожной сети в правой полосе, соблюдая все правила дорожного движения, предусмотренные для мопедов: у них должны быть каски, фары и так далее. И только после всего этого можно говорить про роботов, которым тоже надо выделять место, где они смогут безопасно ездить», — сказал собеседник НСН.
По его словам, в столице в последнее время проблемы с интернетом, на котором завязана работа в том числе и роботов-курьеров.
«Если мы говорим именно про замену живых курьеров на роботов, то надо будет готовиться к увеличению ожидания доставки. Кроме того, это создание помех пешеходам — людям пожилого возраста, детям. Роботы — это, конечно, интересно, но безопасность пешеходов просто необходима. Интернет у нас сейчас дает сбои, а этим роботам нужен абсолютно ”бесшовный” интернет, которого, на мой взгляд, в Москве пока нет. Надо оценивать количество роботов. Иначе они могут просто вытеснить пешеходов с тротуаров. Пешеходное движение должно быть в приоритете», — добавил эксперт.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман сказала НСН, что запрет проезда по тротуарам для курьеров на электровелосипедах может стать общим федеральным решением, однако не все регионы в этом случае смогут своевременно фиксировать возможные нарушения.
Горячие новости
- Центробанк рекомендовал банкам информировать клиентов о блокировках счетов
- Премьер Дании Фредериксен подала в отставку после выборов
- «Распугают пешеходов!»: Роботов-курьеров не хотят пускать на тротуары
- Плакать не будем: Россиянам назвали аналоги закрывшегося ИИ-видеогенератора Sora
- Риэлтор объяснил переезд россиян из больших городов в малые
- Пока с родителями: В России выросло число гостевых браков из-за цен на жилье
- Психолог объяснила, почему россияне в 30 лет живут с мамами
- Туроператоры сравнили популярные у россиян курорты в Египте
- Украинский дрон врезался в дымовую трубу электростанции в Эстонии
- Россиянам назвали признаки зубной боли у кошек