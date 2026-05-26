Визит делегации Японии в Россию продлится несколько дней
Визит японской делегации, в которую входят представители МИД страны, а также министерства экономики, торговли и промышленности, в Россию будет длиться несколько дней. Об этом со ссылкой на представителя министерства экономики сообщило РИА Новости.
Как уточняет RT, в Россию уже прибыли замглавы департамента Европы МИД Масаки Исикава, а также глава департамента торговой политики Масаеси Араи.
По словам представителя министерства экономики Японии, переговоры не носят отраслевой характер. На встрече стороны обсудят защиту активов японских компаний.
Ранее визовый центр Японии ужесточил прием и проверку документов туристов из России.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минобороны: Силы ПВО за ночь ликвидировали 59 украинских беспилотников
- Мирошник: В результате атак ВСУ за неделю погиб 51 мирный житель
- Визит делегации Японии в Россию продлится несколько дней
- В США предупредили об эскалации конфликта после предупреждения МИД России
- Решетников: Экономика России справляется с вызовами и ограничениями
- СМИ: Украину ждут трудные времена на фоне предстоящего возмездия РФ
- МИД РФ: Европа не предложила ни одного проекта урегулирования на Украине
- Депутаты призвали ужесточить меры борьбы с безнадзорными собаками
- СМИ: Усилен контроль за IP-адресами россиян для блокировок VPN
- Разрыв цен между новостройками и «вторичкой» достиг 90%