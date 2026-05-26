Визит делегации Японии в Россию продлится несколько дней

Визит японской делегации, в которую входят представители МИД страны, а также министерства экономики, торговли и промышленности, в Россию будет длиться несколько дней. Об этом со ссылкой на представителя министерства экономики сообщило РИА Новости.

Как уточняет RT, в Россию уже прибыли замглавы департамента Европы МИД Масаки Исикава, а также глава департамента торговой политики Масаеси Араи.

Затягивание сроков выдачи виз в Японию не отпугнет россиян

По словам представителя министерства экономики Японии, переговоры не носят отраслевой характер. На встрече стороны обсудят защиту активов японских компаний.

Ранее визовый центр Японии ужесточил прием и проверку документов туристов из России.

ФОТО: ТАСС/EPA
