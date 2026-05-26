ВЦИОМ: Треть россиян готовы на пересадку мозга в молодое тело-клон для продления жизни

Ещё 30% считают, что создание человеческих копий не нужно запрещать полностью, но следует ввести серьёзные ограничения. 15% участников исследования не видят необходимости ни в запретах, ни в ограничениях. Затруднились с ответом 13%.

Аргументы сторонников запрета (35%) — нарушение естественного порядка вещей и божьей воли. Те, кто выступает за жёсткие ограничения, чаще всего ссылаются на возможные негативные последствия для человечества (15%), однако 29% из них при этом упоминают необходимость развития науки и технологического прогресса. Среди противников любых ограничений 59% говорят о развитии науки и технологиях, а 21% — об открытости к эксперименту.

Россияне считают приемлемым клонирование клеток и тканей для выращивания органов для трансплантации (80%), пересадку мозга человека в молодое тело-клон ради продления жизни (30%), клонирование людей для увеличения численности населения (12%).

51% граждан воспользовались бы клонированием для спасения собственной жизни или жизни близких. Отказались бы 38%, затруднились — 11%.

Создание цифровой копии человека при помощи нейросети не будет стоить дорого, заявил маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН. По его словам подписка на одну нейросеть в месяц стоит 30 долларов.

