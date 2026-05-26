Разрыв цен между новостройками и «вторичкой» достиг 90%
В России разрыв цен между первичным рынком жилья и «вторичкой» к концу 2025 года достиг 90%, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстата.
В Центральной России стоимость квадратного метра в новостройках почти вдвое выше, чем в готовых домах. Средняя цена квадратного метра в новостройках составила 314 тыс. рублей, тогда как на вторичном рынке — 165 тыс. Разница в цене продолжает расти и в целом по стране.
По словам экспертов, такой разрыв выглядит аномальным по международным меркам. В большинстве стран Европы и G7 разница между первичным и вторичным жильем обычно не превышает 9–15% в пользу новостроек.
Ситуация связана с последствиями действия льготной ипотеки и перегревом рынка жилья. При этом снижение спроса может привести лишь к точечным скидкам от застройщиков — полноценного удешевления нового жилья не будет, и в 2026 году оно продолжит дорожать быстрее ожидаемой инфляции.
Сегодня у людей задача сохранить капитал, здесь крипта и валюта обгоняют вложения в недвижимость, квартиры перестали быть инвестицией, заявила НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Усилен контроль за IP-адресами россиян для блокировок VPN
- Разрыв цен между новостройками и «вторичкой» достиг 90%
- ВЦИОМ: Треть россиян готовы на пересадку мозга в молодое тело-клон для продления жизни
- На Украине назвали мощность последнего удара «Орешника»
- Сборная Норвегии впервые с 2012 года вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
- Философ Дугин предложил выдавать интернет россиянам порциями за хорошее поведение
- СМИ: Минюст США признал стрельбу у Белого дома очередной попыткой убийства Трампа
- Невозможно перехватить: Иностранные СМИ написали об ударе «Орешника»
- СМИ: Индия замещает нефть из России латиноамериканской и африканской
- Полянский: В ОБСЕ нет прямого осуждения удара со стороны Киева по колледжу в Старобельске