Разрыв цен между новостройками и «вторичкой» достиг 90%

В Центральной России стоимость квадратного метра в новостройках почти вдвое выше, чем в готовых домах. Средняя цена квадратного метра в новостройках составила 314 тыс. рублей, тогда как на вторичном рынке — 165 тыс. Разница в цене продолжает расти и в целом по стране.

По словам экспертов, такой разрыв выглядит аномальным по международным меркам. В большинстве стран Европы и G7 разница между первичным и вторичным жильем обычно не превышает 9–15% в пользу новостроек.

Ситуация связана с последствиями действия льготной ипотеки и перегревом рынка жилья. При этом снижение спроса может привести лишь к точечным скидкам от застройщиков — полноценного удешевления нового жилья не будет, и в 2026 году оно продолжит дорожать быстрее ожидаемой инфляции.

Сегодня у людей задача сохранить капитал, здесь крипта и валюта обгоняют вложения в недвижимость, квартиры перестали быть инвестицией, заявила НСН президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян.

