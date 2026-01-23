«Отдельная полоса – это велодорожка, увеличить их число можно при финансировании и определенной политической воле. В некоторых регионах эта проблема стоит довольно остро. Нет смысла перечислять эти регионы, потому что у нас сейчас велодорожек в стране шесть тысяч километров. В Нидерландах порядка ста тысяч километров, давайте сравним размер стран. Конечно, шесть тысяч для нас – очень мало. Даже в Москве этих велодорожек максимум 600 километров, в Санкт-Петербурге – 150 километров. Во всех остальных это просто статистическая погрешность. Если не начать заниматься этим вопросом, мы эти велодорожки никогда не получим. По нашим оценкам, на территории России нужно 350-400 тысяч километров велодорожек. Это количество не появится, скорее всего, никогда, но это не говорит о том, что строить не нужно. Нужно анализировать потоки, количество ДТП, строить там, где больше всего это нужно. Один километр велодорожки вместе с проектированием обходится в 300 тысяч рублей и выше», - рассказала она.

Если уж ограничивать передвижение по тротуарам, то не только курьеров для курьеров, заявил НСН председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов.

