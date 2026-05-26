МИД РФ: Европа не предложила ни одного проекта урегулирования на Украине
Официальный Брюссель не предоставил ни одного проекта мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление посла по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника.
По его словам, все действия европейского союза направлены на обрыв переговоров. Дипломат указал, что европейские страны только требуют капитуляции и репараций, они не настроены на мирное разрешение конфликта.
Ранее Мирошник заявил, что Европейские страны желают сорвать любые переговоры по мирному урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
