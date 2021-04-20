Федору Конюхову предстоит в одиночку отпугивать белых медведей

Палатка, спутниковый терминал, система безопасности по отпугиванию полярных медведей, система спутникового слежения, рация, экипировка – все это потребуется путешественнику Федору Конюхову для выживания в Арктике во время его одиночного дрейфа на льдине на Северном полюсе летом 2021 года.. Об этом НСН рассказали в Клубе полярных путешествий Poseidon Expeditions, который уже более 20 лет исследует и популяризирует такие уникальные и труднодоступные полярные регионы Земли, как Арктика и Антарктида.

В России признали угрозу вымирания белых медведей

В клубе поднимаются важные экологические темы, проводятся экспедиции и исследовательские путешествия. Как рассказал НСН основатель клуба Николай Савельев, новая уникальная экспедиция с участием известного по всему миру российского путешественника Федора Конюхова будет посвящена изучению климатических изменений на Северном полюсе. Для этого знаменитый путешественник отправится на одиночную дрейфующую полярную станцию в Северном ледовитом океане.

Ранее правительство утвердило госпрограмму развития Арктической зоны России, согласно которой до 2024 года на реализацию плана будет выделено более 19,5 млрд рублей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МедведиНаша Арктика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры