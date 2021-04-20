Федору Конюхову предстоит в одиночку отпугивать белых медведей
Палатка, спутниковый терминал, система безопасности по отпугиванию полярных медведей, система спутникового слежения, рация, экипировка – все это потребуется путешественнику Федору Конюхову для выживания в Арктике во время его одиночного дрейфа на льдине на Северном полюсе летом 2021 года.. Об этом НСН рассказали в Клубе полярных путешествий Poseidon Expeditions, который уже более 20 лет исследует и популяризирует такие уникальные и труднодоступные полярные регионы Земли, как Арктика и Антарктида.
В клубе поднимаются важные экологические темы, проводятся экспедиции и исследовательские путешествия. Как рассказал НСН основатель клуба Николай Савельев, новая уникальная экспедиция с участием известного по всему миру российского путешественника Федора Конюхова будет посвящена изучению климатических изменений на Северном полюсе. Для этого знаменитый путешественник отправится на одиночную дрейфующую полярную станцию в Северном ледовитом океане.
Ранее правительство утвердило госпрограмму развития Арктической зоны России, согласно которой до 2024 года на реализацию плана будет выделено более 19,5 млрд рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 164 / сут.
Умерли
106 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 631 / сут.
- Федору Конюхову предстоит в одиночку отпугивать белых медведей
- Глава МИД Украины рассказал о неудачной попытке поговорить с Лавровым
- Федор Конюхов готов в одиночку очистить Северный полюс от пластика
- Фёдор Конюхов впервые в одиночку «пересидит» Северный полюс
- Чехия призвала НАТО и ЕС выслать российских дипломатов
- Путин подписал закон об онлайн-оформлении налогового вычета
- Собянин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
- Египет подтвердил скорое открытие чартеров из России
- Шойгу: США и НАТО продолжают провокации в Черном море
- Опрос: россияне высказались против полной отмены наличных денег
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru