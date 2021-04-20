Федору Конюхову предстоит в одиночку отпугивать белых медведей

В клубе поднимаются важные экологические темы, проводятся экспедиции и исследовательские путешествия. Как рассказал НСН основатель клуба Николай Савельев, новая уникальная экспедиция с участием известного по всему миру российского путешественника Федора Конюхова будет посвящена изучению климатических изменений на Северном полюсе. Для этого знаменитый путешественник отправится на одиночную дрейфующую полярную станцию в Северном ледовитом океане.

Ранее правительство утвердило госпрограмму развития Арктической зоны России, согласно которой до 2024 года на реализацию плана будет выделено более 19,5 млрд рублей.

