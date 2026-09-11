Мила Ершова пожаловалась на отсутствие исторических персонажей в карьере

Актриса Мила Ершова призналась, что мечтает воплотить на экране исторический персонаж, однако режиссеры пока обходят ее стороной в подобных проектах, сообщает «Газета.Ру».

По словам Ершовой, в ее фильмографии более 40 проектов, но она ни разу не участвовала в костюмных историях и даже не была на пробах. Актриса отметила, что ей особенно интересно было бы погрузиться в атмосферу начала или конца девятнадцатого века, чтобы почувствовать дух эпохи, другие манеры и стиль жизни того времени.