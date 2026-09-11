Мила Ершова пожаловалась на отсутствие исторических персонажей в карьере
Актриса Мила Ершова призналась, что мечтает воплотить на экране исторический персонаж, однако режиссеры пока обходят ее стороной в подобных проектах, сообщает «Газета.Ру».
По словам Ершовой, в ее фильмографии более 40 проектов, но она ни разу не участвовала в костюмных историях и даже не была на пробах. Актриса отметила, что ей особенно интересно было бы погрузиться в атмосферу начала или конца девятнадцатого века, чтобы почувствовать дух эпохи, другие манеры и стиль жизни того времени.
Она добавила, что уже ведет переговоры об участии в новом проекте с возможной исторической ролью, но пока опасается сглазить. Ершова подчеркнула, что принципиально не занимается саморекламой перед постановщиками и предпочитает доказывать свой профессионализм исключительно качеством работы.
«Мне предложили кое-что, но мы просто пока общаемся. Боюсь сглазить, а вдруг передумают. Я так не люблю себя продавать. Захотят — сами предложат», — подчеркнула Ершова
Режиссер Антон Маслов ранее рассказал НСН, как создавался фильм «Последний богатырь. Колобок», в котором главную роль сыграла Мила Ершова.
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