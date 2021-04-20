Фёдор Конюхов впервые в одиночку «пересидит» Северный полюс

Знаменитый путешественник, писатель, художник Федор Конюхов этим летом планирует отправиться на Северный полюс, и в одиночку дрейфовать в Северном ледовитом океане, пока его не заберет ледокол.

Как стало известно НСН, Конюхов займется изучением интенсивности таяния льдов и маршрутов их дрейфа, а также впервые проведет регистрацию слабых землетрясений и соберет образцы микропластика в водах Северного ледовитого океана. Исследовательское оборудование путешественнику предоставит Институт океанологии имени Ширшова. Экспедиция будет организована Клубом полярных путешествий Poseidon Expeditions на атомном ледоколе «50 лет Победы». В ней примут участие 124 человека – все смогут пообщаться с великим путешественником, узнать о его опыте, поддержать перед одиночным дрейфом.

Вторая экспедиция Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions состоится уже с целью поиска Конюхова, ее будет руководить сын путешественника и руководитель его экспедиционного штаба Оскар Конюхов.

«Мы считаем, что это невероятное, уникальное и грандиозное событие. И произойдёт впервые в мире! Мы очень гордимся тем, что являемся его частью»,- поделился впечатлениями с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" основатель Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николай Савельев.

Ранее Федор Конюхов в одиночку уже совершил пять кругосветных плаваний и 17 раз пересек Атлантику. Российский путешественник стал первым в мире человеком, который достиг пяти полюсов планеты, первым пересек океан на вёсельной лодке и совершил кругосветный полет на воздушном шаре.

