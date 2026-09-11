Коц раскрыл перспективы продвижения на Запорожском направлении

Темпы наступления российских сил на Запорожском направлении вырастут в ближайшие недели, однако говорить о стремительном рывке к самому Запорожью пока преждевременно. Об этом «Газете.Ru» заявил военкор Александр Коц.

По словам журналиста, группировка «Восток» на этом участке фронта работает стабильно и без откатов. Коц отметил, что артиллерия и беспилотники методично уничтожают опорные пункты противника, а штурмовые группы малыми составами заходят на позиции и закрепляются, продвигаясь от села к селу и набирая заметную глубину за летний период.