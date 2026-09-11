Коц раскрыл перспективы продвижения на Запорожском направлении

Темпы наступления российских сил на Запорожском направлении вырастут в ближайшие недели, однако говорить о стремительном рывке к самому Запорожью пока преждевременно. Об этом «Газете.Ru» заявил военкор Александр Коц.

По словам журналиста, группировка «Восток» на этом участке фронта работает стабильно и без откатов. Коц отметил, что артиллерия и беспилотники методично уничтожают опорные пункты противника, а штурмовые группы малыми составами заходят на позиции и закрепляются, продвигаясь от села к селу и набирая заметную глубину за летний период.

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Военкор уточнил, что темпы продвижения определяют два ключевых фактора — резервы противника и погодные условия. Осенняя распутица и активная работа вражеских FPV-дронов на открытых полях делают лобовые атаки слишком затратными, однако украинская сторона на данный момент не сосредоточила на Запорожском направлении значительных резервных сил.

«Плацдарм расширяется, да. Гадать, во что он выльется к зиме, не возьмусь», – подчеркнул Александр Коц.

Вооруженные силы РФ ранее освободили села Червоная Криница и Новопавловка в Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Река Александр
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияЗапорожье

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