Набиуллина объяснила позицию ЦБ по вопросу цен на бензин

Набиуллина отметила, что ускорение роста цен летом 2025 года было вызвано преимущественно ситуацией на топливном рынке, который представляет собой разовый фактор, но уже сказывается на стоимости более широкого круга товаров и услуг.

Глава регулятора также предупредила об опасности вторичных эффектов, которые проявляются со временем. Прямое влияние отражается в ценах на бензин и дизель на автозаправочных станциях, а косвенные последствия связаны с переносом транспортных и логистических издержек в стоимость других товаров и услуг.

Ранее в тот же день Набиуллина назвала незначительным влияние атак ВСУ на логистические объекты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

