Набиуллина объяснила позицию ЦБ по вопросу цен на бензин
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина обозначила приоритетную задачу регулятора в текущей ситуации с топливным рынком. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России, передает РБК.
По словам руководителя ЦБ, ключевая цель заключается в недопущении трансформации сегодняшнего повышения цен на бензин в высокую инфляцию завтрашнего дня.
Набиуллина отметила, что ускорение роста цен летом 2025 года было вызвано преимущественно ситуацией на топливном рынке, который представляет собой разовый фактор, но уже сказывается на стоимости более широкого круга товаров и услуг.
Глава регулятора также предупредила об опасности вторичных эффектов, которые проявляются со временем. Прямое влияние отражается в ценах на бензин и дизель на автозаправочных станциях, а косвенные последствия связаны с переносом транспортных и логистических издержек в стоимость других товаров и услуг.
Ранее в тот же день Набиуллина назвала незначительным влияние атак ВСУ на логистические объекты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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