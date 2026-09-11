Русское в тренде: «Белые ночи» захватили TikTok, а Достоевский покорил Азию
Екатерина Писарева объяснила НСН, почему современные форматы продвижения не вредят классике, а помогают ей оставаться в поле зрения аудитории.
Шеф‑редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева объяснила НСН, почему «Белые ночи» Достоевского продолжают оставаться актуальными и находят отклик у современной молодёжи.
Повесть Федора Достоевского «Белые ночи», написанная в 1848 году, стала мировым бестселлером среди читателей поколения Z благодаря вирусной популярности в социальной сети TikTok, сообщил французский телеканал BFM TV. Пользователи TikTok находят отклик в этом произведении благодаря образу одинокого Мечтателя. Это типаж, в котором многие молодые люди сегодня узнают себя, объяснил 27-летний литературный блогер Марсело Ногейра. Романтическая история героя, гуляющего по улицам Петербурга, захватила сердца молодых читателей по всему миру, превратив русскую классику в глобальный феномен. Писарева рассказала, в чём секрет вневременной притягательности произведения и как соцсети помогают находить читателей в разных уголках мира.
«Повесть "Белые ночи" относится к раннему творчеству Достоевского и считается одним из самых лиричных, сентиментальных и грустных произведений автора. Она находит отклик у молодой аудитории — как раз той, что сидит в TikTok. Главный герой — трогательный юноша, мечтатель, пребывающий в бесконечных рефлексиях. У Достоевского получилась история вне времени, пространства и национальности — о первых чувствах и одиночестве, об безусловной любви и потере. Это как раз те самые универсальные темы, которые находят отклик у young adult аудитории», — сказала собеседница НСН.
Она также отметила растущую популярность русской классики за пределами России — в частности, востребованность Достоевского и Чехова у азиатской аудитории.
«Русская классика прекрасно чувствует себя за рубежом. Например, Достоевского и Чехова очень любит азиатская аудитория (в Шанхае прямо сейчас проходит выставка "Мир Достоевского", которую уже посетило более 200 тысяч человек). Так что вполне вероятно, что TikTok и короткие видео помогут нашим авторам приобрести новую аудиторию — в разных уголках мира», — указала Писарева.
По её словам, ничего плохого в вирусных роликов в соцсетях или интеграциях литературы в рекламные кампании нет.
«Я не вижу ничего плохого в том, что книги вирусятся в социальных сетях, становятся частью рекламной кампании крупных корпораций или модным атрибутом. Любая реклама "работает" на автора, а буктоки, пусть часто их и упрекают в поверхностности, все равно привлекают внимание аудитории. Есть надежда на то, что зрители станут читателями — заинтересуются и пойдут изучать, "что же хотел сказать автор"», — добавила Писарева.
Ранее генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев сказал НСН, что россияне тянутся к классике, чтобы найти глубокие смыслы, а самым продаваемым автором в этой категории остается Федор Достоевский.
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