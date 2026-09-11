Она также отметила растущую популярность русской классики за пределами России — в частности, востребованность Достоевского и Чехова у азиатской аудитории.



«Русская классика прекрасно чувствует себя за рубежом. Например, Достоевского и Чехова очень любит азиатская аудитория (в Шанхае прямо сейчас проходит выставка "Мир Достоевского", которую уже посетило более 200 тысяч человек). Так что вполне вероятно, что TikTok и короткие видео помогут нашим авторам приобрести новую аудиторию — в разных уголках мира», — указала Писарева.



По её словам, ничего плохого в вирусных роликов в соцсетях или интеграциях литературы в рекламные кампании нет.



«Я не вижу ничего плохого в том, что книги вирусятся в социальных сетях, становятся частью рекламной кампании крупных корпораций или модным атрибутом. Любая реклама "работает" на автора, а буктоки, пусть часто их и упрекают в поверхностности, все равно привлекают внимание аудитории. Есть надежда на то, что зрители станут читателями — заинтересуются и пойдут изучать, "что же хотел сказать автор"», — добавила Писарева.

Ранее генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев сказал НСН, что россияне тянутся к классике, чтобы найти глубокие смыслы, а самым продаваемым автором в этой категории остается Федор Достоевский.

