В Архангельской области в ДТП с автобусом и лесовозом погибли 12 человек

Крупная дорожная авария с участием трех транспортных средств произошла в Холмогорском районе Архангельской области, жертвами стали 12 человек. Об этом сообщили Интерфаксу в экстренных службах региона.

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По словам собеседника агентства, столкновение случилось на федеральной трассе М-8. Участниками ДТП стали маршрутный микроавтобус, следовавший по направлению Северодвинск — Березник, легковой автомобиль и лесовоз.

Среди погибших оказался один ребенок, еще восемь пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения. Представители экстренных ведомств продолжают работать на месте происшествия для установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее в пятницу, 11 сентября, маршрутное такси и пять автомобилей столкнулись в подмосковной Балашихе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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