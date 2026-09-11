В Архангельской области в ДТП с автобусом и лесовозом погибли 12 человек
Крупная дорожная авария с участием трех транспортных средств произошла в Холмогорском районе Архангельской области, жертвами стали 12 человек. Об этом сообщили Интерфаксу в экстренных службах региона.
По словам собеседника агентства, столкновение случилось на федеральной трассе М-8. Участниками ДТП стали маршрутный микроавтобус, следовавший по направлению Северодвинск — Березник, легковой автомобиль и лесовоз.
Среди погибших оказался один ребенок, еще восемь пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения. Представители экстренных ведомств продолжают работать на месте происшествия для установления всех обстоятельств трагедии.
Ранее в пятницу, 11 сентября, маршрутное такси и пять автомобилей столкнулись в подмосковной Балашихе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Посольство РФ в США рассказало о звонке Путина Бушу 11 сентября
- В Архангельской области в ДТП с автобусом и лесовозом погибли 12 человек
- В России часть автовладельцев освободят от уплаты утильсбора
- Минобороны: Средства ПВО за день сбили 67 украинских БПЛА
- Набиуллина объяснила позицию ЦБ по вопросу цен на бензин
- Мила Ершова пожаловалась на отсутствие исторических персонажей в карьере
- Русское в тренде: «Белые ночи» захватили TikTok, а Достоевский покорил Азию
- Коц раскрыл перспективы продвижения на Запорожском направлении
- Понасенков рассказал о приливе энергии после снятия статуса иноагента
- Сценарист назвал преимущества работы с актерами «старой гвардии»