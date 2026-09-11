В Архангельской области в ДТП с автобусом и лесовозом погибли 12 человек

По словам собеседника агентства, столкновение случилось на федеральной трассе М-8. Участниками ДТП стали маршрутный микроавтобус, следовавший по направлению Северодвинск — Березник, легковой автомобиль и лесовоз.

Среди погибших оказался один ребенок, еще восемь пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения. Представители экстренных ведомств продолжают работать на месте происшествия для установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее в пятницу, 11 сентября, маршрутное такси и пять автомобилей столкнулись в подмосковной Балашихе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

