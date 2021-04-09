В России признали угрозу вымирания белых медведей
Угроза вымирания белых медведей в России существует, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.
«Конечно, если медведям будет труднее добывать пищу из-за изменения привычной среды обитания, то это негативно отразится на их популяции», - сказал он. Животным будет сложнее выживать при сокращении льдов, однако, по словам ученого, морские льды в определенном количестве будут присутствовать всегда.
Вместо глобального потепления человечество ждет малый ледниковый период, сообщает «Российская газета» со ссылкой на океанолога, академика РАН Геннадия Матишова.
По его словам, если бы сторонники теории о глобальном потеплении были правы, то лед в Арктике уже бы растаял. По словам академика, четыре года назад он был на Северном полюсе и видел торосы, снег и белых медведей.
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