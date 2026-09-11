Посольство РФ в США рассказало о звонке Путина Бушу 11 сентября
Посольство России в Вашингтоне напомнило о телефонном разговоре Владимира Путина с тогдашнем президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем, состоявшемся 11 сентября 2001 года. Соответствующее сообщение опубликовала российская дипмиссия в США.
В ведомстве подчеркнули символичность того факта, что именно российский лидер первым среди мировых руководителей связался с американским коллегой после терактов. Путин выразил слова сочувствия и предложил Вашингтону необходимую помощь.
Дипломаты отметили, что Россия разделяет скорбь американского народа по тысячам невинных жертв трагических событий. Представители посольства подчеркнули важность солидарности в память о произошедшем четверть века назад.
11 сентября 2026 года исполняется 25 лет со дня крупнейшей серии терактов в истории США. Боевики запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» захватили четыре пассажирских лайнера, два из которых врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, унеся жизни 2977 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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