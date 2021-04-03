Правительство РФ утвердило программу развития Арктики
Правительство России утвердило госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны РФ, согласно которой до 2024 года на реализацию плана будет выделено более 19,5 млрд рублей. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
При этом в 2021 году на программу выделят 3,4 млрд рублей. Ответственным за исполнение стратегии назначено министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В качестве подпрограмм плана по развитию Арктики указаны создание условий для привлечения инвестиций, новых рабочих мест, условий для устойчивого социально-экономического развития региона.
Согласно постановлению, цели программы — ускорение экономического развития территорий, входящих в состав Арктической зоны РФ, увеличение вклада этих территорий в экономический рост страны, а также обеспечение условий для их социально-экономического развития.
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